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Число задержанных во время беспорядков в Париже возросло до 46
Число задержанных во время беспорядков в Париже возросло до 46
Количество задержанных в ходе манифестации в Париже, где беспорядки продолжались более трёх часов, возросло до 46, ранены 23 полицейских, сообщает префектура... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T22:29
2020-11-28T22:29
2020-11-28T22:29
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Количество задержанных в ходе манифестации в Париже, где беспорядки продолжались более трёх часов, возросло до 46, ранены 23 полицейских, сообщает префектура полиции.Ранее сообщалось о девяти задержанных."Было произведено 46 задержаний за насильственные действия в отношении правоохранительных органов, разрушения, ношение запрещённого оружия и так далее", - говорится в сообщении префектуры.Также сообщается, что в ходе манифестации ранения получили 23 полицейских.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее осудил насильственные действия в отношении правоохранителей.
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Погромы в Париже: полиция применила против протестующих водомет и в ответ полетели петарды
В Париже в рамках мирной демонстрации начались столкновения с полицией
2020-11-28T22:29
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РИА Новости
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