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В Петербурге проверят жалобы на концерт Басты из-за COVID-19
В Петербурге проверят жалобы на концерт Басты из-за COVID-19
Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в соцсетях на концерт музыканта Басты (Василия Вакуленко), где... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T21:33
2020-11-28T21:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в соцсетях на концерт музыканта Басты (Василия Вакуленко), где якобы не соблюдались ограничения по COVID-19, сообщили РИА Новости в комитете.Некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция.Собеседник агентства сообщил, что концерт Басты был согласован с комитетом по культуре. "Согласование проводилось в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел. Проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий", - сообщили в комитете.Там отметили, что необходимым требованием на концертах является наличие у зрителей средств индивидуальной защиты и проведение термометрии на входе. Социальная дистанция в общих зонах (фойе, кассовые павильоны, гардеробы) регулируется с использованием разметки, в зале "шахматная" рассадка не предусмотрена.В свою очередь Баста в своем аккаунте в Instagram поблагодарил зрителей в Петербурге за понимание и соблюдение правил безопасности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, баста (василий вакуленко), санкт-петербург

В Петербурге проверят жалобы на концерт Басты из-за COVID-19

21:33 28.11.2020
 
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"Баста в новом выпуске программы #Музыкалити
Баста в новом выпуске программы #Музыкалити - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в соцсетях на концерт музыканта Басты (Василия Вакуленко), где якобы не соблюдались ограничения по COVID-19, сообщили РИА Новости в комитете.
Некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция.
Собеседник агентства сообщил, что концерт Басты был согласован с комитетом по культуре. "Согласование проводилось в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел. Проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий", - сообщили в комитете.
Там отметили, что необходимым требованием на концертах является наличие у зрителей средств индивидуальной защиты и проведение термометрии на входе. Социальная дистанция в общих зонах (фойе, кассовые павильоны, гардеробы) регулируется с использованием разметки, в зале "шахматная" рассадка не предусмотрена.

"По фактам публикации в социальных сетях фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушение действующих правил организации культурных мероприятий специалистами комитета будет проведена дополнительная проверка в рамках установленных законом об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге контрольных полномочий и требований к деятельности организаций в период повышенной готовности", - отметили в комитете.

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В свою очередь Баста в своем аккаунте в Instagram поблагодарил зрителей в Петербурге за понимание и соблюдение правил безопасности.

"Питер! Спасибо всем, кто был сегодня на концерте, за эту долгожданную встречу! Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности", - написал он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоБаста (Василий Вакуленко)Санкт-Петербург
 
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