https://ria.ru/20201128/basta-1586788473.html

В Петербурге проверят жалобы на концерт Басты из-за COVID-19

В Петербурге проверят жалобы на концерт Басты из-за COVID-19

Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в соцсетях на концерт музыканта Басты (Василия Вакуленко), где... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T21:33

2020-11-28T21:33

2020-11-28T21:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в соцсетях на концерт музыканта Басты (Василия Вакуленко), где якобы не соблюдались ограничения по COVID-19, сообщили РИА Новости в комитете.Некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция.Собеседник агентства сообщил, что концерт Басты был согласован с комитетом по культуре. "Согласование проводилось в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел. Проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий", - сообщили в комитете.Там отметили, что необходимым требованием на концертах является наличие у зрителей средств индивидуальной защиты и проведение термометрии на входе. Социальная дистанция в общих зонах (фойе, кассовые павильоны, гардеробы) регулируется с использованием разметки, в зале "шахматная" рассадка не предусмотрена.В свою очередь Баста в своем аккаунте в Instagram поблагодарил зрителей в Петербурге за понимание и соблюдение правил безопасности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, баста (василий вакуленко), санкт-петербург