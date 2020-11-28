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Куда исчезают антитела к COVID-19?
Куда исчезают антитела к COVID-19?
Почему не стоит переживать, когда у переболевших COVID-19 исчезают антитела к этому вирусу, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, член... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T02:09
2020-11-28T02:09
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Почему не стоит переживать, когда у переболевших COVID-19 исчезают антитела к этому вирусу, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.Высокий титр антител к коронавирусу держится первые несколько месяцев, и то не у каждого человека, а потом уменьшается. Это нормальное физиологическое состояние системы иммунитета, уверен Сергей Леонов. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук объяснил, что сам титр антител большого значения не имеет, так как в организме существуют клетки памяти, которые помнят, как эти антитела вырабатывать. По его словам, постоянный высокий титр антител ко всем инфекциям просто невозможен, потому что антител тысячи от разных вирусов и бактерий, не только от коронавируса, а если все время поддерживать высокую напряженность иммунитета по всем болезням, то иммунная система этого просто не выдержит.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, совет федерации рф, общество

Куда исчезают антитела к COVID-19?

02:09 28.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Медсестра в лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Почему не стоит переживать, когда у переболевших COVID-19 исчезают антитела к этому вирусу, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.
Высокий титр антител к коронавирусу держится первые несколько месяцев, и то не у каждого человека, а потом уменьшается. Это нормальное физиологическое состояние системы иммунитета, уверен Сергей Леонов. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук объяснил, что сам титр антител большого значения не имеет, так как в организме существуют клетки памяти, которые помнят, как эти антитела вырабатывать.
"Как специалист, иммунолог в прошлом, могу сказать, что есть защитный титр антител, при котором инфекция вряд ли возникнет: если вирус проникнет в организм, антитела его ликвидируют. Но есть следы антител, то есть небольшие концентрации антител в крови, и как только вирус появляется в организме, организм мгновенно наращивает концентрацию и препятствует развитию заболевания", – сказал Сергей Леонов.
По его словам, постоянный высокий титр антител ко всем инфекциям просто невозможен, потому что антител тысячи от разных вирусов и бактерий, не только от коронавируса, а если все время поддерживать высокую напряженность иммунитета по всем болезням, то иммунная система этого просто не выдержит.
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