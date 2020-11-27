https://ria.ru/20201127/zarplata-1586563325.html

Forbes заявил о падении зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли

Forbes заявил о падении зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли

Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в 2020 году снизилась на 15%, до 2,79 миллиона долларов по сравнению с прошлогодним... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:26

2020-11-27T10:26

2020-11-27T10:26

forbes

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033166_0:313:3084:2048_1400x0_80_0_0_6d7b2c1329fdc6c8a32df03e1e3cc76c.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в 2020 году снизилась на 15%, до 2,79 миллиона долларов по сравнению с прошлогодним показателем, следует из составленного Forbes рейтинга отраслей, топ-менеджеры в которых получают самые высокие вознаграждения.Издание анализирует данные по зарплатам руководителей с 2006 года, в рейтинг входят 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. Рекорд рейтинга принадлежит нефтяникам - в 2013 году средняя зарплата президентов нефтегазовых компаний составила 3,77 миллиона долларов. Как пишет издание, в 2020 году больше всего платят топ-менеджерам в "нефтянке", тяжелой промышленности (1,87 миллиона долларов) и телекоммуникационных компаниях (1,31 миллиона долларов).Лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы. Средняя зарплата руководителей в отрасли тогда составила 3 миллиона долларов, в "нефтянке" - 2,4 миллиона долларов. Сегодня топ-менеджеры инвестиционных банков зарабатывают за год в среднем чуть больше 1 миллиона долларов, занимая пятую строчку списка, их обгоняют коммерческие банкиры со средним вознаграждением в 1,05 миллиона долларов.Добавляется, что самый большой рост среднего вознаграждения руководителя в 2020 году показали транспортные компании (8%), сектор тяжелой промышленности (5%), фармацевтические (3%) и телекоммуникационные (2%) сектора. В остальных восьми отраслях руководители потеряли в среднем от 2% (агрохолдинги) до 15% (нефтегазовые компании).На шестом месте находятся торговые сети (средняя зарплата руководителей - 870 тысяч долларов), на седьмом - транспортные компании (820 тысяч долларов), на восьмом - строительные и девелоперские компании (670 тысяч долларов). Руководители компаний, производящих потребительские товары, в 2020 году в среднем получили 560 тысяч долларов, топ-менеджеры агрохолдингов - 510 тысяч долларов, фармацевтических компаний - 410 тысяч долларов.

https://ria.ru/20201105/dengi-1583139792.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

forbes, экономика