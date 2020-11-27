https://ria.ru/20201127/vygovor-1586578951.html

Не помогавшей жителям острова Русский чиновнице сделают выговор

Не помогавшей жителям острова Русский чиновнице сделают выговор

Выговор объявят главе административно-территориального управления острова Русского во Владивостоке Ирине Пак за то, что она не помогала местным жителям после... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:44

2020-11-27T11:44

2020-11-27T11:44

последствия непогоды в приморье

приморский океанариум

дальневосточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Выговор объявят главе административно-территориального управления острова Русского во Владивостоке Ирине Пак за то, что она не помогала местным жителям после циклона.Ранее власти Приморья сообщили, что главу административно-территориального управления острова Русского отстранили от работы, поскольку она не помогала местным жителям после циклона, ее привлекут к ответственности."За непринятие мер по оказанию помощи населению будет объявлен выговор руководителю административно-территориального управления острова Русский", - говорится в сообщении краевых властей.В мэрии РИА Новости уточнили, что речь идет о начальнике административно-территориального управления Фрунзенского района администрации Владивостока Ирине Пак. При этом она продолжит работать на этом направлении, отметили в мэрии.В ближайшее время контролировать работу муниципальных властей на острове будет один из заместителей главы Владивостока. "Ответственным за работу на острове Русском назначили замглавы администрации города Максима Акульшина", - сказал собеседник агентства.Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение уже восстановили - дома подключают генератором на несколько часов в день. Кроме того, власти сообщили, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586540949.html

русский (остров)

владивосток

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Кадры закрытого моста на остров Русский во Владивостоке Мост на остров Русский во Владивостоке по-прежнему закрыт из-за падения льда с вант, на паром многочасовые очереди 2020-11-27T11:44 true PT0M30S

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последствия непогоды в приморье, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, происшествия