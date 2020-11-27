Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20201127/vintovka-1586543353.html
Госиспытания снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2021 году
Госиспытания снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2021 году
Госиспытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек" планируется начать в конце следующего года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T04:06
2020-11-27T04:06
новое оружие россии
россия
ростех
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155495/40/1554954057_0:77:1024:653_1400x0_80_0_0_bce673fbbb1cd7e3534e27d2efaa650b.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госиспытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек" планируется начать в конце следующего года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Сейчас основная снайперская винтовка российской армии – знаменитая, но принятая на вооружение еще в 60-е СВД. Кроме того, ряд силовых структур эксплуатирует винтовку Т-5000 ("Точность"). Другие винтовки также закупаются, но небольшими партиями и не для массового использования.Главной особенностью "Уголька" Оздоев назвал применение исключительно отечественных материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов.Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") Игорь Некрасов заявлял РИА Новости, что в рамках работы над "Угольком" планируется создать новые пороха и патроны в калибре НАТО (.308 и .338), а также новые винтовки и прицелы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200605/1572511987.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155495/40/1554954057_0:0:912:683_1400x0_80_0_0_54e5b4b3d713b01f77d08f8812b36015.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ростех, безопасность

Госиспытания снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2021 году

04:06 27.11.2020
 
© Фото : "Ростех"Испытания стрелкового оружия на базе госкорпорации "Ростех"
Испытания стрелкового оружия на базе госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : "Ростех"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госиспытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек" планируется начать в конце следующего года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Сейчас основная снайперская винтовка российской армии – знаменитая, но принятая на вооружение еще в 60-е СВД. Кроме того, ряд силовых структур эксплуатирует винтовку Т-5000 ("Точность"). Другие винтовки также закупаются, но небольшими партиями и не для массового использования.
"Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов "Уголек", которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года", - сказал он.
Главной особенностью "Уголька" Оздоев назвал применение исключительно отечественных материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов.
Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") Игорь Некрасов заявлял РИА Новости, что в рамках работы над "Угольком" планируется создать новые пороха и патроны в калибре НАТО (.308 и .338), а также новые винтовки и прицелы.
Снайперская винтовка на сошках на заводе по производству снайперских винтовок оружейной компании Lobaev Arms - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23Сказано в эфире
"Прорывное изделие". В России создается уникальная снайперская винтовкаВ России разрабатывают снайперскую винтовку, способную стрелять на семь километров. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что создается не просто винтовка, а целый стрелковый комплекс.
 
Новое оружие РоссииРоссияРостехБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году
09:27В Красноярске в подвале дома нашли замурованное в бетон тело человека
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
Лента новостейМолния