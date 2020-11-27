https://ria.ru/20201127/vintovka-1586543353.html

Госиспытания снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2021 году

Госиспытания снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2021 году

Госиспытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек" планируется начать в конце следующего года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T04:06

2020-11-27T04:06

2020-11-27T04:06

новое оружие россии

россия

ростех

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госиспытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек" планируется начать в конце следующего года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Сейчас основная снайперская винтовка российской армии – знаменитая, но принятая на вооружение еще в 60-е СВД. Кроме того, ряд силовых структур эксплуатирует винтовку Т-5000 ("Точность"). Другие винтовки также закупаются, но небольшими партиями и не для массового использования.Главной особенностью "Уголька" Оздоев назвал применение исключительно отечественных материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов.Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") Игорь Некрасов заявлял РИА Новости, что в рамках работы над "Угольком" планируется создать новые пороха и патроны в калибре НАТО (.308 и .338), а также новые винтовки и прицелы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200605/1572511987.html

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россия, ростех, безопасность