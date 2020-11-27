https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586541491.html

Кожемяко рассказал об аварийных работах в Приморье после циклона

Кожемяко рассказал об аварийных работах в Приморье после циклона

Аварийно-спасательные работы в Приморье, где после снежного циклона множество людей остались без света и тепла, продолжатся до 10 декабря, сообщил в интервью... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:07

2020-11-27T03:07

2020-11-27T03:07

олег кожемяко

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в Приморье, где после снежного циклона множество людей остались без света и тепла, продолжатся до 10 декабря, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко."Аварийно-спасательные работы продолжаем до 10 декабря. Далее перейдём к восстановлению системы надёжного энергоснабжения и нормальной жизни города, когда все улицы и проезды будут расчищены. Будем делать все для этого", - сказал собеседник агентства.По его словам, работы остается много. В субботу будет объявлен общегородской субботник. "Русгидро", ДРСК приняли план о необходимости установки анкерной опоры в районе Морского кладбища Владивостока, что позволит гарантированно в течение зимы и всех последующих катаклизмов стабильно подавать электричество в Первомайском районе, избегая таких случаев, когда провод оборвался и район остался без света, отметил Кожемяко.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом, телевидением. Во время циклона машины, деревья и провода сковало льдом, местами до сих пор лежат упавшие деревья и ветви.

https://ria.ru/20201126/primore-1586424674.html

владивосток

приморский край

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олег кожемяко, владивосток, приморский край, происшествия