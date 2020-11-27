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Трамп "поругался" с лункой для гольфа
Трамп "поругался" с лункой для гольфа
Президент США Дональд Трамп разозлился на лунку для гольфа, когда ему не удалось попасть в цель во время игры, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:51
2020-11-27T10:51
дональд трамп
джо байден
виргиния
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разозлился на лунку для гольфа, когда ему не удалось попасть в цель во время игры, сообщает портал TMZ.Трамп в четверг в День благодарения прибыл в принадлежащий ему клуб в Виргинии неподалеку от Вашингтона для игры в гольф. На видео, которое разместило издание, видно, как президент несколько раз замахивается клюшкой, но не может попасть.Когда все-таки клюшка бьет по мячику, президент, увидев, что тот летит в близлежащее озеро, c раздражением говорит "вот черт". И через несколько секунд добавляет, что ненавидит "эту чертову лунку". В издании предположили, что у Трампа долгая история взаимоотношений с этой лункой, причем "не такая уж хорошая".Также, как предполагает портал, Трампу могло не везти во время игры, потому что он злился из-за ситуации с выборами.Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном - что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.
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дональд трамп, джо байден, виргиния, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп "поругался" с лункой для гольфа

10:51 27.11.2020
 
© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разозлился на лунку для гольфа, когда ему не удалось попасть в цель во время игры, сообщает портал TMZ.
Трамп в четверг в День благодарения прибыл в принадлежащий ему клуб в Виргинии неподалеку от Вашингтона для игры в гольф. На видео, которое разместило издание, видно, как президент несколько раз замахивается клюшкой, но не может попасть.
Когда все-таки клюшка бьет по мячику, президент, увидев, что тот летит в близлежащее озеро, c раздражением говорит "вот черт". И через несколько секунд добавляет, что ненавидит "эту чертову лунку". В издании предположили, что у Трампа долгая история взаимоотношений с этой лункой, причем "не такая уж хорошая".
Также, как предполагает портал, Трампу могло не везти во время игры, потому что он злился из-за ситуации с выборами.
Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном - что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.
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Дональд ТрампДжо БайденВиргинияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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