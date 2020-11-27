Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
08:10 27.11.2020 (обновлено: 08:11 27.11.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал убрать ограничения на их ответственность за публикуемый контент.
"Я сегодня провел длинную пресс-конференцию после того, как пожелал военным счастливого Дня благодарения, и снова понял, что фейковые новостные СМИ координируются с тем, чтобы подлинный сигнал этой пресс-конференции никогда не был передан. Основной тезис был, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а я выиграл!" - написал Трамп в Twitter, выделив заглавными буквами слова "сфальсифицированы" и "выиграл".
По его словам, Twitter рассылает "полностью фальшивые тренды", которые не имеют никакого отношения к настоящим трендам в мире. "Они их придумывают, только негативные "вещи", - продолжил Трамп. Он обвинил соцсеть в "дискриминации консерваторов".
"Ради национальной безопасности параграф 230 должен быть немедленно прекращен!!!" - заключил действующий президент, имея в виду норму американского законодательства, которая снимает с сайтов ответственность за публикацию стороннего контента.
Трамп враждует с большинством СМИ, называя их "фейковыми" и "врагами народа". Большая часть ведущих телеканалов и газет США поддерживает Демократическую партию - оппонентов Трампа.
Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном - что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.