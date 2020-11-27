https://ria.ru/20201127/tramp-1586547867.html

Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент

Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал убрать ограничения на их ответственность РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:10

2020-11-27T08:10

2020-11-27T08:11

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал убрать ограничения на их ответственность за публикуемый контент."Я сегодня провел длинную пресс-конференцию после того, как пожелал военным счастливого Дня благодарения, и снова понял, что фейковые новостные СМИ координируются с тем, чтобы подлинный сигнал этой пресс-конференции никогда не был передан. Основной тезис был, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а я выиграл!" - написал Трамп в Twitter, выделив заглавными буквами слова "сфальсифицированы" и "выиграл".По его словам, Twitter рассылает "полностью фальшивые тренды", которые не имеют никакого отношения к настоящим трендам в мире. "Они их придумывают, только негативные "вещи", - продолжил Трамп. Он обвинил соцсеть в "дискриминации консерваторов".Трамп враждует с большинством СМИ, называя их "фейковыми" и "врагами народа". Большая часть ведущих телеканалов и газет США поддерживает Демократическую партию - оппонентов Трампа.Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном - что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

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дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире