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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201127/tramp-1586547867.html
Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал убрать ограничения на их ответственность РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:10
2020-11-27T08:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал убрать ограничения на их ответственность за публикуемый контент."Я сегодня провел длинную пресс-конференцию после того, как пожелал военным счастливого Дня благодарения, и снова понял, что фейковые новостные СМИ координируются с тем, чтобы подлинный сигнал этой пресс-конференции никогда не был передан. Основной тезис был, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а я выиграл!" - написал Трамп в Twitter, выделив заглавными буквами слова "сфальсифицированы" и "выиграл".По его словам, Twitter рассылает "полностью фальшивые тренды", которые не имеют никакого отношения к настоящим трендам в мире. "Они их придумывают, только негативные "вещи", - продолжил Трамп. Он обвинил соцсеть в "дискриминации консерваторов".Трамп враждует с большинством СМИ, называя их "фейковыми" и "врагами народа". Большая часть ведущих телеканалов и газет США поддерживает Демократическую партию - оппонентов Трампа.Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном - что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.
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дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире

Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент

08:10 27.11.2020 (обновлено: 08:11 27.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал убрать ограничения на их ответственность за публикуемый контент.
"Я сегодня провел длинную пресс-конференцию после того, как пожелал военным счастливого Дня благодарения, и снова понял, что фейковые новостные СМИ координируются с тем, чтобы подлинный сигнал этой пресс-конференции никогда не был передан. Основной тезис был, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а я выиграл!" - написал Трамп в Twitter, выделив заглавными буквами слова "сфальсифицированы" и "выиграл".
По его словам, Twitter рассылает "полностью фальшивые тренды", которые не имеют никакого отношения к настоящим трендам в мире. "Они их придумывают, только негативные "вещи", - продолжил Трамп. Он обвинил соцсеть в "дискриминации консерваторов".

"Ради национальной безопасности параграф 230 должен быть немедленно прекращен!!!" - заключил действующий президент, имея в виду норму американского законодательства, которая снимает с сайтов ответственность за публикацию стороннего контента.

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Трамп враждует с большинством СМИ, называя их "фейковыми" и "врагами народа". Большая часть ведущих телеканалов и газет США поддерживает Демократическую партию - оппонентов Трампа.
Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном - что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАTwitterВ мире
 
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