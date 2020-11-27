https://ria.ru/20201127/teriberka-1586531236.html

Скелет кита из фильма "Левиафан" установят в мурманской Териберке

Скелет кита из фильма "Левиафан" установят в мурманской Териберке

Огромный скелет кита из кинофильма "Левиафан" установят в поморском селе Териберка Мурманской области, где снималась картина, для привлечения в село туристов,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:12

2020-11-27T03:12

2020-11-27T03:12

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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Огромный скелет кита из кинофильма "Левиафан" установят в поморском селе Териберка Мурманской области, где снималась картина, для привлечения в село туристов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".Глава Мурманской области рассказал участникам сессии "Путешествия в российскую Арктику" о крупных инфраструктурных и туристических проектах, реализуемых в области. Териберка – одна из точек развития Севера – до конца 2020 года станет особо охраняемой природной территорией. Чибис сообщил, что этим летом началась реконструкция участка автоподъезда к небольшому селу на берегу Баренцева моря, также там появился высокоскоростной интернет.Кроме того, глава региона упомянул и о других новинках, которые ждут регион в ближайшее время: по маршруту Мурманск-Кировск-Мурманск планируется запустить комфортабельный электропоезд, на месте судоремонтного завода в Мурманске должна появиться морская набережная и современное общественное пространство с музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером с уникальным северным меню, также в Печенгском районе в рамках ТОР "Столица Арктики" планируется развивать природный туризм, создать инфраструктуру для захода круизных судов, развития дайвинга и морской рыбалки."Весь комплекс мероприятий позволит завлекать туристов в наш регион. Главное, мы видим повышенный спрос на формирование качественной инфраструктуры, открытие новых отелей, кафе с арктической кухней. Туризм для Мурманской области – серьезный сегмент экономики с гигантским потенциалом. Тот льготный налоговый режим, который принят для арктических территорий, дает нам уникальную возможность создавать другое качество жизни в Арктике", – отметил губернатор.Село Териберка, расположенное в 120 километрах от Мурманска, стало известным после выхода фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан", и превратилось в символ безнадежности и разрухи на Крайнем Севере. В последние годы власти региона пытаются вдохнуть новую жизнь в село. В частности, в ближайшие годы будет капитально отремонтирована дорога к Териберке за 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200918/teriberka-1577448633.html

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