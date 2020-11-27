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https://ria.ru/20201127/teriberka-1586531236.html
Скелет кита из фильма "Левиафан" установят в мурманской Териберке
Скелет кита из фильма "Левиафан" установят в мурманской Териберке
Огромный скелет кита из кинофильма "Левиафан" установят в поморском селе Териберка Мурманской области, где снималась картина, для привлечения в село туристов,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:12
2020-11-27T03:12
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Огромный скелет кита из кинофильма "Левиафан" установят в поморском селе Териберка Мурманской области, где снималась картина, для привлечения в село туристов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".Глава Мурманской области рассказал участникам сессии "Путешествия в российскую Арктику" о крупных инфраструктурных и туристических проектах, реализуемых в области. Териберка – одна из точек развития Севера – до конца 2020 года станет особо охраняемой природной территорией. Чибис сообщил, что этим летом началась реконструкция участка автоподъезда к небольшому селу на берегу Баренцева моря, также там появился высокоскоростной интернет.Кроме того, глава региона упомянул и о других новинках, которые ждут регион в ближайшее время: по маршруту Мурманск-Кировск-Мурманск планируется запустить комфортабельный электропоезд, на месте судоремонтного завода в Мурманске должна появиться морская набережная и современное общественное пространство с музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером с уникальным северным меню, также в Печенгском районе в рамках ТОР "Столица Арктики" планируется развивать природный туризм, создать инфраструктуру для захода круизных судов, развития дайвинга и морской рыбалки."Весь комплекс мероприятий позволит завлекать туристов в наш регион. Главное, мы видим повышенный спрос на формирование качественной инфраструктуры, открытие новых отелей, кафе с арктической кухней. Туризм для Мурманской области – серьезный сегмент экономики с гигантским потенциалом. Тот льготный налоговый режим, который принят для арктических территорий, дает нам уникальную возможность создавать другое качество жизни в Арктике", – отметил губернатор.Село Териберка, расположенное в 120 километрах от Мурманска, стало известным после выхода фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан", и превратилось в символ безнадежности и разрухи на Крайнем Севере. В последние годы власти региона пытаются вдохнуть новую жизнь в село. В частности, в ближайшие годы будет капитально отремонтирована дорога к Териберке за 5 миллиардов рублей.
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кино и сериалы, новости культуры, новости - туризм, андрей чибис, андрей звягинцев, печенгский район, мурманск, мурманская область

Скелет кита из фильма "Левиафан" установят в мурманской Териберке

03:12 27.11.2020
 
© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн" / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева
Кадр из фильма Левиафан Андрея Звягинцева - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Огромный скелет кита из кинофильма "Левиафан" установят в поморском селе Териберка Мурманской области, где снималась картина, для привлечения в село туристов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".
"Мы нашли скелет кита, ту самую декорацию, которая стала яркой точкой фильма "Левиафан". Спасибо нашим коллегам из правительства Москвы. В ближайшие два месяца перевезем в Териберку всю конструкцию. Уверен, она станет еще одним местом притяжения северян и туристов", – отметил губернатор.
Глава Мурманской области рассказал участникам сессии "Путешествия в российскую Арктику" о крупных инфраструктурных и туристических проектах, реализуемых в области. Териберка – одна из точек развития Севера – до конца 2020 года станет особо охраняемой природной территорией. Чибис сообщил, что этим летом началась реконструкция участка автоподъезда к небольшому селу на берегу Баренцева моря, также там появился высокоскоростной интернет.
Кроме того, глава региона упомянул и о других новинках, которые ждут регион в ближайшее время: по маршруту Мурманск-Кировск-Мурманск планируется запустить комфортабельный электропоезд, на месте судоремонтного завода в Мурманске должна появиться морская набережная и современное общественное пространство с музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером с уникальным северным меню, также в Печенгском районе в рамках ТОР "Столица Арктики" планируется развивать природный туризм, создать инфраструктуру для захода круизных судов, развития дайвинга и морской рыбалки.
"Весь комплекс мероприятий позволит завлекать туристов в наш регион. Главное, мы видим повышенный спрос на формирование качественной инфраструктуры, открытие новых отелей, кафе с арктической кухней. Туризм для Мурманской области – серьезный сегмент экономики с гигантским потенциалом. Тот льготный налоговый режим, который принят для арктических территорий, дает нам уникальную возможность создавать другое качество жизни в Арктике", – отметил губернатор.
Село Териберка, расположенное в 120 километрах от Мурманска, стало известным после выхода фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан", и превратилось в символ безнадежности и разрухи на Крайнем Севере. В последние годы власти региона пытаются вдохнуть новую жизнь в село. В частности, в ближайшие годы будет капитально отремонтирована дорога к Териберке за 5 миллиардов рублей.
Териберка - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 16:55Туризм
В поселке Териберка в 2021 году планируется создать природный парк
 
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