https://ria.ru/20201127/tank-1586569220.html

"Ростех" рассказал об испытаниях единственного в мире плавающего танка

"Ростех" рассказал об испытаниях единственного в мире плавающего танка

Государственные испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:57

2020-11-27T10:57

2020-11-27T11:26

россия

2с25 "спрут-сд"

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростех

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Государственные испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев."Прежде всего "Спрут-СДМ1" мы создаем для ВДВ. Сейчас Министерство обороны РФ проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году. Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов", - сказал он.Оздоев отметил, что "Спрут-СДМ-1" будет интересен многим иностранным заказчикам, в том числе Индии и странам Азии.Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" как легкий плавающий танк.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20200731/1575195371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 2с25 "спрут-сд", министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, безопасность