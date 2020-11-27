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"Ростех" рассказал об испытаниях единственного в мире плавающего танка
"Ростех" рассказал об испытаниях единственного в мире плавающего танка
Государственные испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:57
2020-11-27T11:26
россия
2с25 "спрут-сд"
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростех
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Государственные испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев."Прежде всего "Спрут-СДМ1" мы создаем для ВДВ. Сейчас Министерство обороны РФ проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году. Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов", - сказал он.Оздоев отметил, что "Спрут-СДМ-1" будет интересен многим иностранным заказчикам, в том числе Индии и странам Азии.Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" как легкий плавающий танк.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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РИА Новости
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россия, 2с25 "спрут-сд", министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, безопасность

"Ростех" рассказал об испытаниях единственного в мире плавающего танка

10:57 27.11.2020 (обновлено: 11:26 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой "Спрут-СД"
Самоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой Спрут-СД - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Государственные испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
"Прежде всего "Спрут-СДМ1" мы создаем для ВДВ. Сейчас Министерство обороны РФ проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году. Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов", - сказал он.
Оздоев отметил, что "Спрут-СДМ-1" будет интересен многим иностранным заказчикам, в том числе Индии и странам Азии.
Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 04:43
Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" как легкий плавающий танк.
Читайте полный текст интервью >>
 
Россия2С25 "Спрут-СД"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехБезопасность
 
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