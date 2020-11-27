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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201127/stepanakert-1586584966.html
Первая общеобразовательная школа в Степанакерте возобновила работу
Первая общеобразовательная школа в Степанакерте возобновила работу
Первая общеобразовательная школа в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте возобновила учебный процесс, приостановленный из-за... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:04
2020-11-27T12:08
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 27 ноя – РИА Новости. Первая общеобразовательная школа в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте возобновила учебный процесс, приостановленный из-за эскалации конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.В конце сентября власти НКР приняли решение прекратить учебный процесс в регионе из-за боевых действий. Школы и детские сады были закрыты."Сегодня начинает учебный процесс первая школа в Степанакерте. Дальше будут открываться и другие", - сказал журналистам представитель администрации города.На мероприятии присутствовали представители российской миротворческой миссии. Военные подарили учебному заведению телевизор."Это первая школа, наши планы большие. Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты… Мы мечтаем и хотим, чтобы на эту многострадальную землю не пришли такие события, как война… Пока миротворцы с вами и Россия с вами, у вас всегда будут успехи", - сказал представитель командования миротворческой миссии в Карабахе во время тожественного открытия школы.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах
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нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Первая общеобразовательная школа в Степанакерте возобновила работу

12:04 27.11.2020 (обновлено: 12:08 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦеремония открытия школы в Степанакерте
Церемония открытия школы в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТЕПАНАКЕРТ, 27 ноя – РИА Новости. Первая общеобразовательная школа в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте возобновила учебный процесс, приостановленный из-за эскалации конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
В конце сентября власти НКР приняли решение прекратить учебный процесс в регионе из-за боевых действий. Школы и детские сады были закрыты.
"Сегодня начинает учебный процесс первая школа в Степанакерте. Дальше будут открываться и другие", - сказал журналистам представитель администрации города.
На мероприятии присутствовали представители российской миротворческой миссии. Военные подарили учебному заведению телевизор.
"Это первая школа, наши планы большие. Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты… Мы мечтаем и хотим, чтобы на эту многострадальную землю не пришли такие события, как война… Пока миротворцы с вами и Россия с вами, у вас всегда будут успехи", - сказал представитель командования миротворческой миссии в Карабахе во время тожественного открытия школы.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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