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Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 до 2022 года, следует из проекта... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:47
2020-11-27T08:47
2020-11-27T09:24
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 до 2022 года, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.В действующей редакции правила действуют до первого января 2021 года.Роспотребнадзор в июле подготовил постановление, которое регулирует работу образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях распространения коронавируса. По правилам, запрещается проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание же занятий составляется, исходя из задачи минимизировать контакты детей. Например, за каждым классом закрепляется свой кабинет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/golikova-1585174799.html
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