Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/shkoly-1586550813.html
Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 до 2022 года, следует из проекта... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:47
2020-11-27T09:24
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296982_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_81e30d54e2628efe64b7ba4ea590a475.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 до 2022 года, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.В действующей редакции правила действуют до первого января 2021 года.Роспотребнадзор в июле подготовил постановление, которое регулирует работу образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях распространения коронавируса. По правилам, запрещается проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание же занятий составляется, исходя из задачи минимизировать контакты детей. Например, за каждым классом закрепляется свой кабинет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/golikova-1585174799.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296982_0:37:2673:2042_1400x0_80_0_0_c43405163c477a6e45bda5da646f10c4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года

08:47 27.11.2020 (обновлено: 09:24 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 до 2022 года, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
В действующей редакции правила действуют до первого января 2021 года.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 14:21Распространение нового коронавируса
Голикова рассказала об ограничениях в школах из-за коронавируса
Роспотребнадзор в июле подготовил постановление, которое регулирует работу образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях распространения коронавируса.
По правилам, запрещается проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание же занятий составляется, исходя из задачи минимизировать контакты детей. Например, за каждым классом закрепляется свой кабинет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27В Красноярске в подвале дома нашли замурованное в бетон тело человека
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
Лента новостейМолния