https://ria.ru/20201127/rostekh-1586557047.html

В России создадут новый универсальный ЗРК ближнего действия

В России создадут новый универсальный ЗРК ближнего действия

Новый универсальный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, способный поражать цели любых типов, создадут в России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:47

2020-11-27T09:47

2020-11-27T11:26

новое оружие россии

россия

панцирь-с1

ростех

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый универсальный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, способный поражать цели любых типов, создадут в России, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев."Мы хотим создать универсальный зенитный комплекс ближнего действия, который будет иметь комбинированное вооружение. Такое вооружение должно быть способно поражать все типы целей, наземные в том числе", - сказал он.По его словам, одним из первых результатов реализации этой концепции стал зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"."Его популярность и мировое признание свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. При этом он подтвердил свои боевые возможности в реальных боевых условиях в Сирии. Боевое применение дало нам бесценный опыт, который помогает в дальнейших разработках", - подчеркнул собеседник агентства.ЗРПК "Панцирь-С" способен вести прицельную стрельбу по самолетам, вертолетам, крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам в условиях естественных и искусственных помех, поражать воздушные цели на дальностях до 20 километров и на высотах до 15 километров.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/flot-1584629184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, панцирь-с1, ростех, безопасность