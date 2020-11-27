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https://ria.ru/20201127/rossiya-1586590133.html
Роскартография показала, как "звучит" рельеф России
Роскартография показала, как "звучит" рельеф России
Роскартография и медиа-агентство Axion опубликовали в YouTube видеоклип о том, как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:26
2020-11-27T12:56
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челябинская область
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роскартография и медиа-агентство Axion опубликовали в YouTube видеоклип о том, как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями."Россия – огромная страна с разнообразным рельефом. Если перевести профили рельефа в музыкальные колебания, получится звуковой ряд. Представляем вашему внимаю композицию, созданную Роскартографией на основе рельефа России", - говорится в пояснении к клипу.На карте, по которой следует звуковая волна, отмечены Смоленск, Москва, Карабаш (Челябинская область), Омск, Красноярск, озеро Байкал, Становое нагорье, Зейское водохранилище, Охотское море, Ичинская и Ключевская сопки.
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россия, youtube, москва, омск, челябинская область, общество

Роскартография показала, как "звучит" рельеф России

12:26 27.11.2020 (обновлено: 12:56 27.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роскартография и медиа-агентство Axion опубликовали в YouTube видеоклип о том, как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями.
"Россия – огромная страна с разнообразным рельефом. Если перевести профили рельефа в музыкальные колебания, получится звуковой ряд. Представляем вашему внимаю композицию, созданную Роскартографией на основе рельефа России", - говорится в пояснении к клипу.
Настоящий дьявол и зачарованный лес: удивительные кадры дикой природы
© Фото : Ben Blanche/ Australian Geographic Nature POTY

Гран-при конкурса получил Бен Бланш (Ben Blanche) за фото разрушительных природных пожаров, охвативших Австралию в ноябре прошлого года и уничтоживших миллионы гектаров леса.

Ben Blanche. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
1 из 15

Гран-при конкурса получил Бен Бланш (Ben Blanche) за фото разрушительных природных пожаров, охвативших Австралию в ноябре прошлого года и уничтоживших миллионы гектаров леса.

© Фото : Ben Blanche/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Matthew Clancy/ Australian Geographic Nature POTY

Днем поссумы прячутся в скалах, из своих норок они выходят лишь с наступлением темноты. Один из зверьков не рассчитал и угодил прямо в кадр Мэтта Клэнси (Matt Clancy). Второе место в номинации "Портрет животного".

Matthew Clancy. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
2 из 15

Днем поссумы прячутся в скалах, из своих норок они выходят лишь с наступлением темноты. Один из зверьков не рассчитал и угодил прямо в кадр Мэтта Клэнси (Matt Clancy). Второе место в номинации "Портрет животного".

© Фото : Matthew Clancy/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Charles Davis/ Australian Geographic Nature POTY

Чарльз Дэвис (Charles Davis) со снежным "Миром Фила" одержал победу в номинации "Монохром".

Charles Davis. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
3 из 15

Чарльз Дэвис (Charles Davis) со снежным "Миром Фила" одержал победу в номинации "Монохром".

© Фото : Charles Davis/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Alex Kydd/ Australian Geographic Nature POTY

"Бросило в жар". У Алекса Кидда (Alex Kydd) получился фантастический глубоководный кадр брачных игр скатов. Победа в номинации "Поведение животного".

Alex Kydd. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
4 из 15

"Бросило в жар". У Алекса Кидда (Alex Kydd) получился фантастический глубоководный кадр брачных игр скатов. Победа в номинации "Поведение животного".

© Фото : Alex Kydd/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Jasmine Vink/ Australian Geographic Nature POTY

Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, — животное не слишком изящное и очень свирепое. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Жасмин Винк (Jasmine Vink), однако, дьявола не испугалась и победила в Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 в номинации "Исчезающие виды".

Jasmine Vink. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
5 из 15

Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, — животное не слишком изящное и очень свирепое. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Жасмин Винк (Jasmine Vink), однако, дьявола не испугалась и победила в Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 в номинации "Исчезающие виды".

© Фото : Jasmine Vink/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Karl Strand/ Australian Geographic Nature POTY

Карлу Странду (Karl Strand), которому удалось мастерски передать игру света и тени в горах, досталось второе место в номинации "Пейзаж".

Karl Strand. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
6 из 15

Карлу Странду (Karl Strand), которому удалось мастерски передать игру света и тени в горах, досталось второе место в номинации "Пейзаж".

© Фото : Karl Strand/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Ethan Mann/ Australian Geographic Nature POTY

За экзотикой далеко ходить не надо, доказывает своей работой Итан Манн (Ethan Mann). Герой его фото — шмель, который изо дня в день возвращается отдыхать на одну и ту же любимую ветку. Победа в номинации "Портфолио".

Ethan Mann. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
7 из 15

За экзотикой далеко ходить не надо, доказывает своей работой Итан Манн (Ethan Mann). Герой его фото — шмель, который изо дня в день возвращается отдыхать на одну и ту же любимую ветку. Победа в номинации "Портфолио".

© Фото : Ethan Mann/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Jari Cornelis/ Australian Geographic Nature POTY

"Штормовой дракон" Яри Корнелиса (Jari Cornelis) не оставил шансов конкурентам в номинации "Места обитания животных".

Jari Cornelis. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
8 из 15

"Штормовой дракон" Яри Корнелиса (Jari Cornelis) не оставил шансов конкурентам в номинации "Места обитания животных".

© Фото : Jari Cornelis/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY

Ричард Робинсон (Richard Robinson), запечатлевший колонию актиний во время нереста, занял второе место в номинации "Поведение животных".

Richard Robinson. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
9 из 15

Ричард Робинсон (Richard Robinson), запечатлевший колонию актиний во время нереста, занял второе место в номинации "Поведение животных".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Doug Gimesy/ Australian Geographic Nature POTY

"Не забудь обо мне". Фотограф Дуг Гимеси (Doug Gimesy) завоевал с этим снимком второе место в номинации "Наше влияние".

Doug Gimesy. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
10 из 15

"Не забудь обо мне". Фотограф Дуг Гимеси (Doug Gimesy) завоевал с этим снимком второе место в номинации "Наше влияние".

© Фото : Doug Gimesy/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Kevin De Vree/ Australian Geographic Nature POTY

"Зачарованному лесу" Кевина Де Вре (Kevin De Vree) досталась победа в номинации "Ботаника".

Kevin De Vree. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
11 из 15

"Зачарованному лесу" Кевина Де Вре (Kevin De Vree) досталась победа в номинации "Ботаника".

© Фото : Kevin De Vree/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY

"Леопардовой актинии" Ричарда Робертсона (Richard Robinson) не было равных в номинации "Портрет животного".

Richard Robinson. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
12 из 15

"Леопардовой актинии" Ричарда Робертсона (Richard Robinson) не было равных в номинации "Портрет животного".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY

Душераздирающему кадру Ричарда Робинсона (Richard Robinson) отдали победу в номинации "Наше влияние".

Richard Robinson. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
13 из 15

Душераздирающему кадру Ричарда Робинсона (Richard Robinson) отдали победу в номинации "Наше влияние".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Tess Poyner/ Australian Geographic Nature POTY

"Грациозный и зеленый" принес Тесс Пойнер (Tess Poyner) победу в юношеской номинации.

Tess Poyner. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
14 из 15

"Грациозный и зеленый" принес Тесс Пойнер (Tess Poyner) победу в юношеской номинации.

© Фото : Tess Poyner/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Mat Beetson/ Australian Geographic Nature POTY

Суровая природа полуострова Дампир поразила не только Мэта Битсона (Mat Beetson), но и жюри. Победа в номинации "Пейзаж".

Mat Beetson. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
15 из 15

Суровая природа полуострова Дампир поразила не только Мэта Битсона (Mat Beetson), но и жюри. Победа в номинации "Пейзаж".

© Фото : Mat Beetson/ Australian Geographic Nature POTY
1 из 15

Гран-при конкурса получил Бен Бланш (Ben Blanche) за фото разрушительных природных пожаров, охвативших Австралию в ноябре прошлого года и уничтоживших миллионы гектаров леса.

© Фото : Ben Blanche/ Australian Geographic Nature POTY
2 из 15

Днем поссумы прячутся в скалах, из своих норок они выходят лишь с наступлением темноты. Один из зверьков не рассчитал и угодил прямо в кадр Мэтта Клэнси (Matt Clancy). Второе место в номинации "Портрет животного".

© Фото : Matthew Clancy/ Australian Geographic Nature POTY
3 из 15

Чарльз Дэвис (Charles Davis) со снежным "Миром Фила" одержал победу в номинации "Монохром".

© Фото : Charles Davis/ Australian Geographic Nature POTY
4 из 15

"Бросило в жар". У Алекса Кидда (Alex Kydd) получился фантастический глубоководный кадр брачных игр скатов. Победа в номинации "Поведение животного".

© Фото : Alex Kydd/ Australian Geographic Nature POTY
5 из 15

Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, — животное не слишком изящное и очень свирепое. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Жасмин Винк (Jasmine Vink), однако, дьявола не испугалась и победила в Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 в номинации "Исчезающие виды".

© Фото : Jasmine Vink/ Australian Geographic Nature POTY
6 из 15

Карлу Странду (Karl Strand), которому удалось мастерски передать игру света и тени в горах, досталось второе место в номинации "Пейзаж".

© Фото : Karl Strand/ Australian Geographic Nature POTY
7 из 15

За экзотикой далеко ходить не надо, доказывает своей работой Итан Манн (Ethan Mann). Герой его фото — шмель, который изо дня в день возвращается отдыхать на одну и ту же любимую ветку. Победа в номинации "Портфолио".

© Фото : Ethan Mann/ Australian Geographic Nature POTY
8 из 15

"Штормовой дракон" Яри Корнелиса (Jari Cornelis) не оставил шансов конкурентам в номинации "Места обитания животных".

© Фото : Jari Cornelis/ Australian Geographic Nature POTY
9 из 15

Ричард Робинсон (Richard Robinson), запечатлевший колонию актиний во время нереста, занял второе место в номинации "Поведение животных".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
10 из 15

"Не забудь обо мне". Фотограф Дуг Гимеси (Doug Gimesy) завоевал с этим снимком второе место в номинации "Наше влияние".

© Фото : Doug Gimesy/ Australian Geographic Nature POTY
11 из 15

"Зачарованному лесу" Кевина Де Вре (Kevin De Vree) досталась победа в номинации "Ботаника".

© Фото : Kevin De Vree/ Australian Geographic Nature POTY
12 из 15

"Леопардовой актинии" Ричарда Робертсона (Richard Robinson) не было равных в номинации "Портрет животного".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
13 из 15

Душераздирающему кадру Ричарда Робинсона (Richard Robinson) отдали победу в номинации "Наше влияние".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
14 из 15

"Грациозный и зеленый" принес Тесс Пойнер (Tess Poyner) победу в юношеской номинации.

© Фото : Tess Poyner/ Australian Geographic Nature POTY
15 из 15

Суровая природа полуострова Дампир поразила не только Мэта Битсона (Mat Beetson), но и жюри. Победа в номинации "Пейзаж".

© Фото : Mat Beetson/ Australian Geographic Nature POTY
На карте, по которой следует звуковая волна, отмечены Смоленск, Москва, Карабаш (Челябинская область), Омск, Красноярск, озеро Байкал, Становое нагорье, Зейское водохранилище, Охотское море, Ичинская и Ключевская сопки.
 
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