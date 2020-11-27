https://ria.ru/20201127/rossiya-1586590133.html

Роскартография показала, как "звучит" рельеф России

Роскартография показала, как "звучит" рельеф России

Роскартография и медиа-агентство Axion опубликовали в YouTube видеоклип о том, как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:26

2020-11-27T12:26

2020-11-27T12:56

культура

россия

youtube

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общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роскартография и медиа-агентство Axion опубликовали в YouTube видеоклип о том, как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями."Россия – огромная страна с разнообразным рельефом. Если перевести профили рельефа в музыкальные колебания, получится звуковой ряд. Представляем вашему внимаю композицию, созданную Роскартографией на основе рельефа России", - говорится в пояснении к клипу.На карте, по которой следует звуковая волна, отмечены Смоленск, Москва, Карабаш (Челябинская область), Омск, Красноярск, озеро Байкал, Становое нагорье, Зейское водохранилище, Охотское море, Ичинская и Ключевская сопки.

россия

москва

омск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, москва, омск, челябинская область, общество