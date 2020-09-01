Настоящий дьявол и зачарованный лес: удивительные кадры дикой природы

Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, — животное не слишком изящное и очень свирепое. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Жасмин Винк (Jasmine Vink), однако, дьявола не испугалась и победила в Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 в номинации "Исчезающие виды".