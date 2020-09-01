Настоящий дьявол и зачарованный лес: удивительные кадры дикой природы
Гран-при конкурса получил Бен Бланш (Ben Blanche) за фото разрушительных природных пожаров, охвативших Австралию в ноябре прошлого года и уничтоживших миллионы гектаров леса.
Гран-при конкурса получил Бен Бланш (Ben Blanche) за фото разрушительных природных пожаров, охвативших Австралию в ноябре прошлого года и уничтоживших миллионы гектаров леса.
Днем поссумы прячутся в скалах, из своих норок они выходят лишь с наступлением темноты. Один из зверьков не рассчитал и угодил прямо в кадр Мэтта Клэнси (Matt Clancy). Второе место в номинации "Портрет животного".
Днем поссумы прячутся в скалах, из своих норок они выходят лишь с наступлением темноты. Один из зверьков не рассчитал и угодил прямо в кадр Мэтта Клэнси (Matt Clancy). Второе место в номинации "Портрет животного".
Чарльз Дэвис (Charles Davis) со снежным "Миром Фила" одержал победу в номинации "Монохром".
Чарльз Дэвис (Charles Davis) со снежным "Миром Фила" одержал победу в номинации "Монохром".
"Бросило в жар". У Алекса Кидда (Alex Kydd) получился фантастический глубоководный кадр брачных игр скатов. Победа в номинации "Поведение животного".
"Бросило в жар". У Алекса Кидда (Alex Kydd) получился фантастический глубоководный кадр брачных игр скатов. Победа в номинации "Поведение животного".
Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, — животное не слишком изящное и очень свирепое. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Жасмин Винк (Jasmine Vink), однако, дьявола не испугалась и победила в Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 в номинации "Исчезающие виды".
Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, — животное не слишком изящное и очень свирепое. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Жасмин Винк (Jasmine Vink), однако, дьявола не испугалась и победила в Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 в номинации "Исчезающие виды".
Карлу Странду (Karl Strand), которому удалось мастерски передать игру света и тени в горах, досталось второе место в номинации "Пейзаж".
Карлу Странду (Karl Strand), которому удалось мастерски передать игру света и тени в горах, досталось второе место в номинации "Пейзаж".
За экзотикой далеко ходить не надо, доказывает своей работой Итан Манн (Ethan Mann). Герой его фото — шмель, который изо дня в день возвращается отдыхать на одну и ту же любимую ветку. Победа в номинации "Портфолио".
За экзотикой далеко ходить не надо, доказывает своей работой Итан Манн (Ethan Mann). Герой его фото — шмель, который изо дня в день возвращается отдыхать на одну и ту же любимую ветку. Победа в номинации "Портфолио".
"Штормовой дракон" Яри Корнелиса (Jari Cornelis) не оставил шансов конкурентам в номинации "Места обитания животных".
"Штормовой дракон" Яри Корнелиса (Jari Cornelis) не оставил шансов конкурентам в номинации "Места обитания животных".
Ричард Робинсон (Richard Robinson), запечатлевший колонию актиний во время нереста, занял второе место в номинации "Поведение животных".
Ричард Робинсон (Richard Robinson), запечатлевший колонию актиний во время нереста, занял второе место в номинации "Поведение животных".
"Не забудь обо мне". Фотограф Дуг Гимеси (Doug Gimesy) завоевал с этим снимком второе место в номинации "Наше влияние".
"Не забудь обо мне". Фотограф Дуг Гимеси (Doug Gimesy) завоевал с этим снимком второе место в номинации "Наше влияние".
"Зачарованному лесу" Кевина Де Вре (Kevin De Vree) досталась победа в номинации "Ботаника".
"Зачарованному лесу" Кевина Де Вре (Kevin De Vree) досталась победа в номинации "Ботаника".
"Леопардовой актинии" Ричарда Робертсона (Richard Robinson) не было равных в номинации "Портрет животного".
"Леопардовой актинии" Ричарда Робертсона (Richard Robinson) не было равных в номинации "Портрет животного".
Душераздирающему кадру Ричарда Робинсона (Richard Robinson) отдали победу в номинации "Наше влияние".
Душераздирающему кадру Ричарда Робинсона (Richard Robinson) отдали победу в номинации "Наше влияние".
"Грациозный и зеленый" принес Тесс Пойнер (Tess Poyner) победу в юношеской номинации.
"Грациозный и зеленый" принес Тесс Пойнер (Tess Poyner) победу в юношеской номинации.
Суровая природа полуострова Дампир поразила не только Мэта Битсона (Mat Beetson), но и жюри. Победа в номинации "Пейзаж".
Суровая природа полуострова Дампир поразила не только Мэта Битсона (Mat Beetson), но и жюри. Победа в номинации "Пейзаж".