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Настоящий дьявол и зачарованный лес: удивительные кадры дикой природы
Жюри конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 назвало имена победителей. Захватывающие кадры лауреатов, исследующих природу... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:46
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фотография
природа
фото
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Жюри конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 назвало имена победителей. Захватывающие кадры лауреатов, исследующих природу Австралии, Новой Зеландии, Антарктиды и Новой Гвинеи, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
фотография, природа, фото, фото

Настоящий дьявол и зачарованный лес: удивительные кадры дикой природы

13:46 01.09.2020 (обновлено: 14:01 01.09.2020)
3089
Жюри конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 назвало имена победителей. Захватывающие кадры лауреатов, исследующих природу Австралии, Новой Зеландии, Антарктиды и Новой Гвинеи, — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Ben Blanche/ Australian Geographic Nature POTY

Гран-при конкурса получил Бен Бланш (Ben Blanche) за фото разрушительных природных пожаров, охвативших Австралию в ноябре прошлого года и уничтоживших миллионы гектаров леса.

Ben Blanche. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
1 из 15

Гран-при конкурса получил Бен Бланш (Ben Blanche) за фото разрушительных природных пожаров, охвативших Австралию в ноябре прошлого года и уничтоживших миллионы гектаров леса.

© Фото : Ben Blanche/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Matthew Clancy/ Australian Geographic Nature POTY

Днем поссумы прячутся в скалах, из своих норок они выходят лишь с наступлением темноты. Один из зверьков не рассчитал и угодил прямо в кадр Мэтта Клэнси (Matt Clancy). Второе место в номинации "Портрет животного".

Matthew Clancy. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
2 из 15

Днем поссумы прячутся в скалах, из своих норок они выходят лишь с наступлением темноты. Один из зверьков не рассчитал и угодил прямо в кадр Мэтта Клэнси (Matt Clancy). Второе место в номинации "Портрет животного".

© Фото : Matthew Clancy/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Charles Davis/ Australian Geographic Nature POTY

Чарльз Дэвис (Charles Davis) со снежным "Миром Фила" одержал победу в номинации "Монохром".

Charles Davis. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
3 из 15

Чарльз Дэвис (Charles Davis) со снежным "Миром Фила" одержал победу в номинации "Монохром".

© Фото : Charles Davis/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Alex Kydd/ Australian Geographic Nature POTY

"Бросило в жар". У Алекса Кидда (Alex Kydd) получился фантастический глубоководный кадр брачных игр скатов. Победа в номинации "Поведение животного".

Alex Kydd. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
4 из 15

"Бросило в жар". У Алекса Кидда (Alex Kydd) получился фантастический глубоководный кадр брачных игр скатов. Победа в номинации "Поведение животного".

© Фото : Alex Kydd/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Jasmine Vink/ Australian Geographic Nature POTY

Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, — животное не слишком изящное и очень свирепое. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Жасмин Винк (Jasmine Vink), однако, дьявола не испугалась и победила в Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 в номинации "Исчезающие виды".

Jasmine Vink. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
5 из 15

Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, — животное не слишком изящное и очень свирепое. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Жасмин Винк (Jasmine Vink), однако, дьявола не испугалась и победила в Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020 в номинации "Исчезающие виды".

© Фото : Jasmine Vink/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Karl Strand/ Australian Geographic Nature POTY

Карлу Странду (Karl Strand), которому удалось мастерски передать игру света и тени в горах, досталось второе место в номинации "Пейзаж".

Karl Strand. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
6 из 15

Карлу Странду (Karl Strand), которому удалось мастерски передать игру света и тени в горах, досталось второе место в номинации "Пейзаж".

© Фото : Karl Strand/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Ethan Mann/ Australian Geographic Nature POTY

За экзотикой далеко ходить не надо, доказывает своей работой Итан Манн (Ethan Mann). Герой его фото — шмель, который изо дня в день возвращается отдыхать на одну и ту же любимую ветку. Победа в номинации "Портфолио".

Ethan Mann. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
7 из 15

За экзотикой далеко ходить не надо, доказывает своей работой Итан Манн (Ethan Mann). Герой его фото — шмель, который изо дня в день возвращается отдыхать на одну и ту же любимую ветку. Победа в номинации "Портфолио".

© Фото : Ethan Mann/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Jari Cornelis/ Australian Geographic Nature POTY

"Штормовой дракон" Яри Корнелиса (Jari Cornelis) не оставил шансов конкурентам в номинации "Места обитания животных".

Jari Cornelis. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
8 из 15

"Штормовой дракон" Яри Корнелиса (Jari Cornelis) не оставил шансов конкурентам в номинации "Места обитания животных".

© Фото : Jari Cornelis/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY

Ричард Робинсон (Richard Robinson), запечатлевший колонию актиний во время нереста, занял второе место в номинации "Поведение животных".

Richard Robinson. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
9 из 15

Ричард Робинсон (Richard Robinson), запечатлевший колонию актиний во время нереста, занял второе место в номинации "Поведение животных".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Doug Gimesy/ Australian Geographic Nature POTY

"Не забудь обо мне". Фотограф Дуг Гимеси (Doug Gimesy) завоевал с этим снимком второе место в номинации "Наше влияние".

Doug Gimesy. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
10 из 15

"Не забудь обо мне". Фотограф Дуг Гимеси (Doug Gimesy) завоевал с этим снимком второе место в номинации "Наше влияние".

© Фото : Doug Gimesy/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Kevin De Vree/ Australian Geographic Nature POTY

"Зачарованному лесу" Кевина Де Вре (Kevin De Vree) досталась победа в номинации "Ботаника".

Kevin De Vree. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
11 из 15

"Зачарованному лесу" Кевина Де Вре (Kevin De Vree) досталась победа в номинации "Ботаника".

© Фото : Kevin De Vree/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY

"Леопардовой актинии" Ричарда Робертсона (Richard Robinson) не было равных в номинации "Портрет животного".

Richard Robinson. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
12 из 15

"Леопардовой актинии" Ричарда Робертсона (Richard Robinson) не было равных в номинации "Портрет животного".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY

Душераздирающему кадру Ричарда Робинсона (Richard Robinson) отдали победу в номинации "Наше влияние".

Richard Robinson. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
13 из 15

Душераздирающему кадру Ричарда Робинсона (Richard Robinson) отдали победу в номинации "Наше влияние".

© Фото : Richard Robinson/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Tess Poyner/ Australian Geographic Nature POTY

"Грациозный и зеленый" принес Тесс Пойнер (Tess Poyner) победу в юношеской номинации.

Tess Poyner. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
14 из 15

"Грациозный и зеленый" принес Тесс Пойнер (Tess Poyner) победу в юношеской номинации.

© Фото : Tess Poyner/ Australian Geographic Nature POTY
© Фото : Mat Beetson/ Australian Geographic Nature POTY

Суровая природа полуострова Дампир поразила не только Мэта Битсона (Mat Beetson), но и жюри. Победа в номинации "Пейзаж".

Mat Beetson. Работа победителя конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020
15 из 15

Суровая природа полуострова Дампир поразила не только Мэта Битсона (Mat Beetson), но и жюри. Победа в номинации "Пейзаж".

© Фото : Mat Beetson/ Australian Geographic Nature POTY
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