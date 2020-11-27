https://ria.ru/20201127/putin-1586597633.html

В Кремле объяснили, почему Путин был в Сарове без маски

В Кремле объяснили, почему Путин был в Сарове без маски

Личные контакты Владимира Путина во время его недавней поездки в Саров можно объяснить тем, что для эпидемиологической безопасности президента и людей, с... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:50

2020-11-27T12:50

2020-11-27T17:22

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дмитрий песков

владимир путин

нижегородская область

саров

политика

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Личные контакты Владимира Путина во время его недавней поездки в Саров можно объяснить тем, что для эпидемиологической безопасности президента и людей, с которыми он встречается, приняли все необходимые меры, сказал Дмитрий Песков."Безусловно, пример — это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", — отметил пресс-секретарь главы государства. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, почему в Сарове ни Путин, ни участники мероприятий, на которых он присутствовал, не носили защитные маски. Какие именно меры были приняты, Песков отказался уточнять.Президент прилетел в город Саров Нижегородской области вчера днем. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел выставку проектов "Росатома", а затем провел совещание в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20201126/khariton-1586505310.html

нижегородская область

саров

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, владимир путин, нижегородская область, саров, политика