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В Кремле объяснили, почему Путин был в Сарове без маски
В Кремле объяснили, почему Путин был в Сарове без маски
Личные контакты Владимира Путина во время его недавней поездки в Саров можно объяснить тем, что для эпидемиологической безопасности президента и людей, с... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:50
2020-11-27T17:22
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дмитрий песков
владимир путин
нижегородская область
саров
политика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Личные контакты Владимира Путина во время его недавней поездки в Саров можно объяснить тем, что для эпидемиологической безопасности президента и людей, с которыми он встречается, приняли все необходимые меры, сказал Дмитрий Песков."Безусловно, пример — это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", — отметил пресс-секретарь главы государства. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, почему в Сарове ни Путин, ни участники мероприятий, на которых он присутствовал, не носили защитные маски. Какие именно меры были приняты, Песков отказался уточнять.Президент прилетел в город Саров Нижегородской области вчера днем. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел выставку проектов "Росатома", а затем провел совещание в формате видеоконференции.
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нижегородская область
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, владимир путин, нижегородская область, саров, политика

В Кремле объяснили, почему Путин был в Сарове без маски

12:50 27.11.2020 (обновлено: 17:22 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи в аэропорту Сарова
Президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи в аэропорту Сарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Личные контакты Владимира Путина во время его недавней поездки в Саров можно объяснить тем, что для эпидемиологической безопасности президента и людей, с которыми он встречается, приняли все необходимые меры, сказал Дмитрий Песков.
"Безусловно, пример — это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, почему в Сарове ни Путин, ни участники мероприятий, на которых он присутствовал, не носили защитные маски. Какие именно меры были приняты, Песков отказался уточнять.
Президент прилетел в город Саров Нижегородской области вчера днем. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел выставку проектов "Росатома", а затем провел совещание в формате видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику первому научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю.Б. Харитону в Сарове - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 18:58
Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий ПесковВладимир ПутинНижегородская областьСаровПолитика
 
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