https://ria.ru/20201127/programmist-1586282682.html

"Решил учиться": как продавец из Рязанской области стал программистом

"Решил учиться": как продавец из Рязанской области стал программистом

Десять лет назад житель города Скопин Рязанской области Алексей Фадеев решил сменить работу. Он ушел из сферы торговли и начал учиться программированию. Сейчас... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T00:01

2020-11-27T00:01

2020-11-27T00:01

мсп банк

скопин

рязанская область

кредит

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Десять лет назад житель города Скопин Рязанской области Алексей Фадеев решил сменить работу. Он ушел из сферы торговли и начал учиться программированию. Сейчас он работает как самозанятый, создает сайты для организаций и частных лиц. Алексей уверен, что любой человек должен "не только брать, но и отдавать", поэтому зачастую для благотворительных фондов и организаций работает бесплатно.Алексей вспоминает, что все началось с поиска подработки. После окончания института по специальности "бухгалтерский учет" он работал продавцом в сетевом магазине, постепенно получал повышения – последнее предложение было на должность заведующего магазином. "Но со временем понял, что мне это все не интересно. Тогда решил самообразовываться. Мне было интересно создавать сайты и работать с контентом. К тому же у меня есть хобби – я пишу и исполняю песни. Так что одновременно изучал нотную грамоту, учился делать аранжировки и сводить их как звукорежиссер", - рассказывает Фадеев.В интернете Алексей нашел программиста, у которого стал учиться в частном порядке. По его словам, за пять лет такой дистанционной учебы он сделал 740 сайтов – ради интереса специально подсчитал. В результате с 2015 года стал работать самостоятельно. Одновременно учился и у профессиональных музыкантов звукорежиссуре, со временем стал давать концерты в поддержку благотворительных организаций и строительства храмов. Сейчас Фадеев предлагает своим клиентам разработку и администрирование сайтов. Иногда люди заказывают сайты для себя – на такую простую работу уходит порядка пяти рабочих дней, и стоит она недорого. "Такой сайт-визитка подразумевает создание главной страницы, десяти дополнительных и минимальный набор функций. Организации делают заказы более сложные, на них может уйти до месяца работы", - поясняет Алексей. Он работает с организациями из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга. Сферы самые разные: торговые и логистические компании, страницы с рекламой различных товаров.Заказчики находят Алексея через соцсети, но есть и те, кто с ним работает не первый год. Например, Фадеев ведет сайт для одного монастыря, часто сотрудничает с православными храмами и организациями. "Я избирательно отношусь к тому, с кем работаю. Стараюсь, чтобы тематика сайтов не действовала на людей разрушительно, для меня это важно. Так что бывает, от некоторых заказов отказываюсь. Считаю, что нужно работать не только за деньги, но заниматься благотворительностью. Я стараюсь по мере возможностей что-то делать. Например, для одной орловской региональной общественной организации помощи онкобольным детям веду сайт. За последние десять лет провел около ста благотворительных концертов в поддержку храмов", - делится предприниматель.За пять лет независимой работы в качестве программиста Алексей несколько раз потратился на покупку новой техники: любое дело требует вложений. В июле 2020 года, как только в Рязанской области начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, Алексей сразу оформил соответствующие документы. Однако специальных предложений для таких предпринимателей у банков не было. Фадеев говорит, что приходилось брать потребительские кредиты под большие проценты, и расплачиваться было непросто. "Про МСП Банк я прочитал на одном из сайтов, решил попробовать оформить кредит. Но в тот момент у них не было предложений по рефинансированию кредитов. Однако вскоре вышло постановление правительства, и мне перезвонила региональный менеджер и предложила заполнить анкету", - говорит Алексей. Кредит одобрили под 7,75% годовых в рамках мер господдержки, предусмотренных нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Документы удалось оформить быстро, и через неделю Алексей уже получил деньги. Сейчас Фадеев продолжает активно работать. Он говорит, что ежемесячные выплаты по кредиту благодаря выгодному проценту уменьшились в два раза. А режим самозанятого придает уверенности: благодаря официальным документам, можно не только задекларировать свои доходы, но и избежать недобросовестных заказчиков. "Я не разочаровался в своей работе, мне нравится заниматься программированием. Даже в этом году затишье в работе было непродолжительным: с началом пандемии заказы приостановились, но в июне работа уже возобновилась", - рассказывает программист.

https://ria.ru/20201012/bukhgalter-1579031081.html

https://ria.ru/20200925/pelmeni-1577768483.html

скопин

рязанская область

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мсп банк, скопин, рязанская область, кредит