Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/programmist-1586282682.html
"Решил учиться": как продавец из Рязанской области стал программистом
"Решил учиться": как продавец из Рязанской области стал программистом
Десять лет назад житель города Скопин Рязанской области Алексей Фадеев решил сменить работу. Он ушел из сферы торговли и начал учиться программированию. Сейчас... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T00:01
2020-11-27T00:01
мсп банк
скопин
рязанская область
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268935_0:220:2001:1345_1400x0_80_0_0_722a781a15e6c9480b800c8acdc96fe4.jpg
Десять лет назад житель города Скопин Рязанской области Алексей Фадеев решил сменить работу. Он ушел из сферы торговли и начал учиться программированию. Сейчас он работает как самозанятый, создает сайты для организаций и частных лиц. Алексей уверен, что любой человек должен "не только брать, но и отдавать", поэтому зачастую для благотворительных фондов и организаций работает бесплатно.Алексей вспоминает, что все началось с поиска подработки. После окончания института по специальности "бухгалтерский учет" он работал продавцом в сетевом магазине, постепенно получал повышения – последнее предложение было на должность заведующего магазином. "Но со временем понял, что мне это все не интересно. Тогда решил самообразовываться. Мне было интересно создавать сайты и работать с контентом. К тому же у меня есть хобби – я пишу и исполняю песни. Так что одновременно изучал нотную грамоту, учился делать аранжировки и сводить их как звукорежиссер", - рассказывает Фадеев.В интернете Алексей нашел программиста, у которого стал учиться в частном порядке. По его словам, за пять лет такой дистанционной учебы он сделал 740 сайтов – ради интереса специально подсчитал. В результате с 2015 года стал работать самостоятельно. Одновременно учился и у профессиональных музыкантов звукорежиссуре, со временем стал давать концерты в поддержку благотворительных организаций и строительства храмов. Сейчас Фадеев предлагает своим клиентам разработку и администрирование сайтов. Иногда люди заказывают сайты для себя – на такую простую работу уходит порядка пяти рабочих дней, и стоит она недорого. "Такой сайт-визитка подразумевает создание главной страницы, десяти дополнительных и минимальный набор функций. Организации делают заказы более сложные, на них может уйти до месяца работы", - поясняет Алексей. Он работает с организациями из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга. Сферы самые разные: торговые и логистические компании, страницы с рекламой различных товаров.Заказчики находят Алексея через соцсети, но есть и те, кто с ним работает не первый год. Например, Фадеев ведет сайт для одного монастыря, часто сотрудничает с православными храмами и организациями. "Я избирательно отношусь к тому, с кем работаю. Стараюсь, чтобы тематика сайтов не действовала на людей разрушительно, для меня это важно. Так что бывает, от некоторых заказов отказываюсь. Считаю, что нужно работать не только за деньги, но заниматься благотворительностью. Я стараюсь по мере возможностей что-то делать. Например, для одной орловской региональной общественной организации помощи онкобольным детям веду сайт. За последние десять лет провел около ста благотворительных концертов в поддержку храмов", - делится предприниматель.За пять лет независимой работы в качестве программиста Алексей несколько раз потратился на покупку новой техники: любое дело требует вложений. В июле 2020 года, как только в Рязанской области начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, Алексей сразу оформил соответствующие документы. Однако специальных предложений для таких предпринимателей у банков не было. Фадеев говорит, что приходилось брать потребительские кредиты под большие проценты, и расплачиваться было непросто. "Про МСП Банк я прочитал на одном из сайтов, решил попробовать оформить кредит. Но в тот момент у них не было предложений по рефинансированию кредитов. Однако вскоре вышло постановление правительства, и мне перезвонила региональный менеджер и предложила заполнить анкету", - говорит Алексей. Кредит одобрили под 7,75% годовых в рамках мер господдержки, предусмотренных нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Документы удалось оформить быстро, и через неделю Алексей уже получил деньги. Сейчас Фадеев продолжает активно работать. Он говорит, что ежемесячные выплаты по кредиту благодаря выгодному проценту уменьшились в два раза. А режим самозанятого придает уверенности: благодаря официальным документам, можно не только задекларировать свои доходы, но и избежать недобросовестных заказчиков. "Я не разочаровался в своей работе, мне нравится заниматься программированием. Даже в этом году затишье в работе было непродолжительным: с началом пандемии заказы приостановились, но в июне работа уже возобновилась", - рассказывает программист.
https://ria.ru/20201012/bukhgalter-1579031081.html
https://ria.ru/20200925/pelmeni-1577768483.html
скопин
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268935_0:0:1905:1428_1400x0_80_0_0_e64065432e0406a1854c1234828cee9d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мсп банк, скопин, рязанская область, кредит

"Решил учиться": как продавец из Рязанской области стал программистом

00:01 27.11.2020
 
© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Depositphotos / spaxiax
Читать ria.ru в
Десять лет назад житель города Скопин Рязанской области Алексей Фадеев решил сменить работу. Он ушел из сферы торговли и начал учиться программированию. Сейчас он работает как самозанятый, создает сайты для организаций и частных лиц. Алексей уверен, что любой человек должен "не только брать, но и отдавать", поэтому зачастую для благотворительных фондов и организаций работает бесплатно.
Алексей вспоминает, что все началось с поиска подработки. После окончания института по специальности "бухгалтерский учет" он работал продавцом в сетевом магазине, постепенно получал повышения – последнее предложение было на должность заведующего магазином. "Но со временем понял, что мне это все не интересно. Тогда решил самообразовываться. Мне было интересно создавать сайты и работать с контентом. К тому же у меня есть хобби – я пишу и исполняю песни. Так что одновременно изучал нотную грамоту, учился делать аранжировки и сводить их как звукорежиссер", - рассказывает Фадеев.
© Depositphotos / RawpixelСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / Rawpixel
Создание сайта
В интернете Алексей нашел программиста, у которого стал учиться в частном порядке. По его словам, за пять лет такой дистанционной учебы он сделал 740 сайтов – ради интереса специально подсчитал. В результате с 2015 года стал работать самостоятельно. Одновременно учился и у профессиональных музыкантов звукорежиссуре, со временем стал давать концерты в поддержку благотворительных организаций и строительства храмов.
Сейчас Фадеев предлагает своим клиентам разработку и администрирование сайтов. Иногда люди заказывают сайты для себя – на такую простую работу уходит порядка пяти рабочих дней, и стоит она недорого. "Такой сайт-визитка подразумевает создание главной страницы, десяти дополнительных и минимальный набор функций. Организации делают заказы более сложные, на них может уйти до месяца работы", - поясняет Алексей. Он работает с организациями из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга. Сферы самые разные: торговые и логистические компании, страницы с рекламой различных товаров.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 10:00
Кому цифры, а кому стихия: как бухгалтер из Омска работает на себя
Заказчики находят Алексея через соцсети, но есть и те, кто с ним работает не первый год. Например, Фадеев ведет сайт для одного монастыря, часто сотрудничает с православными храмами и организациями.
"Я избирательно отношусь к тому, с кем работаю. Стараюсь, чтобы тематика сайтов не действовала на людей разрушительно, для меня это важно. Так что бывает, от некоторых заказов отказываюсь. Считаю, что нужно работать не только за деньги, но заниматься благотворительностью. Я стараюсь по мере возможностей что-то делать. Например, для одной орловской региональной общественной организации помощи онкобольным детям веду сайт. За последние десять лет провел около ста благотворительных концертов в поддержку храмов", - делится предприниматель.
За пять лет независимой работы в качестве программиста Алексей несколько раз потратился на покупку новой техники: любое дело требует вложений. В июле 2020 года, как только в Рязанской области начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, Алексей сразу оформил соответствующие документы. Однако специальных предложений для таких предпринимателей у банков не было. Фадеев говорит, что приходилось брать потребительские кредиты под большие проценты, и расплачиваться было непросто.
© РИА Новости / Алексей НичукинМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Мужчина за компьютером
"Про МСП Банк я прочитал на одном из сайтов, решил попробовать оформить кредит. Но в тот момент у них не было предложений по рефинансированию кредитов. Однако вскоре вышло постановление правительства, и мне перезвонила региональный менеджер и предложила заполнить анкету", - говорит Алексей. Кредит одобрили под 7,75% годовых в рамках мер господдержки, предусмотренных нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Документы удалось оформить быстро, и через неделю Алексей уже получил деньги.
Сейчас Фадеев продолжает активно работать. Он говорит, что ежемесячные выплаты по кредиту благодаря выгодному проценту уменьшились в два раза. А режим самозанятого придает уверенности: благодаря официальным документам, можно не только задекларировать свои доходы, но и избежать недобросовестных заказчиков. "Я не разочаровался в своей работе, мне нравится заниматься программированием. Даже в этом году затишье в работе было непродолжительным: с началом пандемии заказы приостановились, но в июне работа уже возобновилась", - рассказывает программист.
Центральная площадь Элисты - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 14:57
Сложно и надежно: как бизнесмены из Элисты занялись пельменями
 
МСП БанкСкопинРязанская областьКредит
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
08:10Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
Лента новостейМолния