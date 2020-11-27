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Власти Приморья рассказали, на сколько сократился турпоток в регион
Власти Приморья рассказали, на сколько сократился турпоток в регион
Турпоток в Приморье в этом году на фоне коронавируса сократился на 86 процентов, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:02
2020-11-27T12:02
коронавирус covid-19
туристы
туризм
коронавирус в россии
юго-восточная азия
туризм
новости - туризм
олег кожемяко
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Турпоток в Приморье в этом году на фоне коронавируса сократился на 86 процентов, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко.Чиновник отметил, что, по итогам 2019 года, Приморский край вошел в пятерку регионов по числу гостей — их было более пяти миллионов.Он рассказал, что при этом власти региона ведут подготовку к зимнему сезону, разрабатывают карты муниципальных образований, записывают цикл видеосюжетов и видеоэкскурсий по зимнему отдыху для российских туристов.Он отметил, что пока сложно делать прогнозы по восстановлению турпотока в регион, все зависит от эпидемиологической обстановки, в том числе в близлежащих приграничных регионах КНР.
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коронавирус covid-19, туристы, коронавирус в россии, юго-восточная азия, туризм, новости - туризм, олег кожемяко, китай, приморский край

Власти Приморья рассказали, на сколько сократился турпоток в регион

12:02 27.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристы из Китая на продовольственной ярмарке на центральной площади Владивостока
Туристы из Китая на продовольственной ярмарке на центральной площади Владивостока - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Турпоток в Приморье в этом году на фоне коронавируса сократился на 86 процентов, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко.
"К сожалению, о его восстановлении, и, как следствие, восстановлении туротрасли Приморского края с открытием рейсов из стран Юго-Восточной Азии говорить не приходится. Ограничения, связанные с въездом и выездом граждан из-за распространения пандемии, сохраняются", — сказал он.
Чиновник отметил, что, по итогам 2019 года, Приморский край вошел в пятерку регионов по числу гостей — их было более пяти миллионов.
"В последние годы у нас наблюдался стабильный рост въездного туризма. Однако из-за вспышки коронавируса туротрасль региона фактически лишилась потока гостей. В 2020 году их прибыло около 700 тысяч, это на 86 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — отметил губернатор.
Он рассказал, что при этом власти региона ведут подготовку к зимнему сезону, разрабатывают карты муниципальных образований, записывают цикл видеосюжетов и видеоэкскурсий по зимнему отдыху для российских туристов.
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"Также мы записываем аудиоподкасты, готовим интерактивные фотовыставки, посвященные выдающемуся путешественнику, ученому и писателю Владимиру Арсеньеву. В этом году мы запустили цикл программ дополнительной профессиональной переподготовки экскурсоводов со знанием корейского и японского языков. Пандемия обязательно закончится, и эти знания пригодятся нашим экскурсоводам", — сказал Кожемяко.
Он отметил, что пока сложно делать прогнозы по восстановлению турпотока в регион, все зависит от эпидемиологической обстановки, в том числе в близлежащих приграничных регионах КНР.
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ТуризмКоронавирус COVID-19туристыКоронавирус в РоссииЮго-Восточная АзияТуризмНовости - ТуризмОлег КожемякоКитайПриморский край
 
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