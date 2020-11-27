https://ria.ru/20201127/primore-1586562649.html

Власти Приморья рассказали, на сколько сократился турпоток в регион

Власти Приморья рассказали, на сколько сократился турпоток в регион

Турпоток в Приморье в этом году на фоне коронавируса сократился на 86 процентов, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:02

2020-11-27T12:02

2020-11-27T12:02

коронавирус covid-19

туристы

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коронавирус в россии

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олег кожемяко

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Турпоток в Приморье в этом году на фоне коронавируса сократился на 86 процентов, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко.Чиновник отметил, что, по итогам 2019 года, Приморский край вошел в пятерку регионов по числу гостей — их было более пяти миллионов.Он рассказал, что при этом власти региона ведут подготовку к зимнему сезону, разрабатывают карты муниципальных образований, записывают цикл видеосюжетов и видеоэкскурсий по зимнему отдыху для российских туристов.Он отметил, что пока сложно делать прогнозы по восстановлению турпотока в регион, все зависит от эпидемиологической обстановки, в том числе в близлежащих приграничных регионах КНР.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

юго-восточная азия

китай

приморский край

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2020

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