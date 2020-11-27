https://ria.ru/20201127/prichiny-1586630894.html

Немецкий врач озвучил неожиданную причину пандемии

Немецкий врач озвучил неожиданную причину пандемии

Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:23

2020-11-27T15:23

2020-11-27T19:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

германия

китай

ухань

италия

в мире

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В Германии пришли к сенсационным выводам о причинах пандемии

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции.Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.Кекуле указал на серьезную ошибку европейцев, которые игнорировали предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.Врач также обрушился с критикой на правительство Германии. Он напомнил, что вирусологи в один голос предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако власти к ней не подготовились. Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются "не по дням, а по часам", особенно в холодное время года, отметил Кекуле. И теперь немцам пришлось столкнуться с "настоящим противником", добавил он.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586509613.html

германия

китай

ухань

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия, китай, ухань, италия, в мире