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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/prichiny-1586630894.html
Немецкий врач озвучил неожиданную причину пандемии
Немецкий врач озвучил неожиданную причину пандемии
Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:23
2020-11-27T19:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
германия
китай
ухань
италия
в мире
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В Германии пришли к сенсационным выводам о причинах пандемии
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции.Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.Кекуле указал на серьезную ошибку европейцев, которые игнорировали предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.Врач также обрушился с критикой на правительство Германии. Он напомнил, что вирусологи в один голос предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако власти к ней не подготовились. Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются "не по дням, а по часам", особенно в холодное время года, отметил Кекуле. И теперь немцам пришлось столкнуться с "настоящим противником", добавил он.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия, китай, ухань, италия, в мире

Немецкий врач озвучил неожиданную причину пандемии

15:23 27.11.2020 (обновлено: 19:25 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинский работник отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции.

"Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", — сказал специалист.

Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.
Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.
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Кекуле указал на серьезную ошибку европейцев, которые игнорировали предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.
Врач также обрушился с критикой на правительство Германии. Он напомнил, что вирусологи в один голос предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако власти к ней не подготовились. Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются "не по дням, а по часам", особенно в холодное время года, отметил Кекуле. И теперь немцам пришлось столкнуться с "настоящим противником", добавил он.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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