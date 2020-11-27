https://ria.ru/20201127/praga-1586598749.html

В МИД прокомментировали демонтаж памятника Коневу в Праге

В МИД прокомментировали демонтаж памятника Коневу в Праге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя демонтаж пьедестала памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, заявила, что отсутствие ответа от Чехии РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:53

2020-11-27T12:53

2020-11-27T13:40

юрий конев

мария захарова

милош земан

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя демонтаж пьедестала памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, заявила, что отсутствие ответа от Чехии по этой проблеме Москва будет учитывать во всем комплексе двусторонних отношений."Мы глубоко сожалеем, что 20 ноября в Праге демонтирован пьедестал памятника маршалу Советского Союза Коневу. Мы расцениваем этот шаг по окончательному уничтожению монумента освободителя Праги от нацистских захватчиков как стремление стереть из памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Россия призывает чешских партнеров вернуть двусторонние отношения в цивилизованное международно-правовое русло, в том числе, в военно-мемориальной сфере.Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.

https://ria.ru/20200803/1575289567.html

https://ria.ru/20200706/1573508301.html

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юрий конев, мария захарова, милош земан, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, чехия, прага, в мире