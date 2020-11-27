Пашинян заявил, что не позволит создать впечатление хаоса в стране
12:43 27.11.2020 (обновлено: 12:56 27.11.2020)
© РИА Новости / МИД РФПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Ереване
ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к гражданам завил, что в стране и за ее пределами есть те, кто хочет создать впечатление анархии, хаоса в республике, по его словам, власти этого не позволят.
"В Армении и за ее пределами есть люди, которые хотят создать впечатление анархии, ввергнуть страну в хаос. Перенести войну внутрь страны, автоматами и преступными группировками бросить страну в свободное падение, обеспечив свое возвращение как спасителя", - сказал Пашинян.
По его словам, власти этого не допустят. "Мы этого не позволим не потому, что держимся за власть, а потому, что этого не хочет народ", - сказал Пашинян. Он добавил, что его оппонентам не удалось создать "водораздел между властями и народом" и поблагодарил за службу правоохранительные органы.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.