https://ria.ru/20201127/pashinyan-1586595461.html

Пашинян заявил, что не позволит создать впечатление хаоса в стране

Пашинян заявил, что не позволит создать впечатление хаоса в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к гражданам завил, что в стране и за ее пределами есть те, кто хочет создать впечатление анархии, хаоса в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:43

2020-11-27T12:43

2020-11-27T12:56

нагорный карабах

азербайджан

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к гражданам завил, что в стране и за ее пределами есть те, кто хочет создать впечатление анархии, хаоса в республике, по его словам, власти этого не позволят.По его словам, власти этого не допустят. "Мы этого не позволим не потому, что держимся за власть, а потому, что этого не хочет народ", - сказал Пашинян. Он добавил, что его оппонентам не удалось создать "водораздел между властями и народом" и поблагодарил за службу правоохранительные органы.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201126/impichment-1586461977.html

https://ria.ru/20201126/armeniya-1586395829.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, армения, в мире