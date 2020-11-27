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Рособрнадзор хочет сократить число ОГЭ
Рособрнадзор хочет сократить число ОГЭ
Рособрнадзор в условиях профилактики пандемии коронавируса рассматривает возможность сокращения количества основных государственных экзаменов, которые сдают... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:20
2020-11-27T16:26
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор в условиях профилактики пандемии коронавируса рассматривает возможность сокращения количества основных государственных экзаменов, которые сдают девятиклассники, с четырех до трех, заявил глава ведомства Анзор Музаев."Сейчас идет обсуждение по количеству сдаваемых экзаменов. Два обязательных экзамена – точно, здесь договоренность, что будут сдавать в этом году. И второй момент, связанный с количеством выборных: у нас идет дискуссия – оставить два выборных или сократить до одного", - заявил Музаев журналистам.
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор хочет сократить число ОГЭ

16:20 27.11.2020 (обновлено: 16:26 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор в условиях профилактики пандемии коронавируса рассматривает возможность сокращения количества основных государственных экзаменов, которые сдают девятиклассники, с четырех до трех, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Сейчас идет обсуждение по количеству сдаваемых экзаменов. Два обязательных экзамена – точно, здесь договоренность, что будут сдавать в этом году. И второй момент, связанный с количеством выборных: у нас идет дискуссия – оставить два выборных или сократить до одного", - заявил Музаев журналистам.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 15:48
Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
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