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Рособрнадзор хочет сократить число ОГЭ
Рособрнадзор хочет сократить число ОГЭ
Рособрнадзор в условиях профилактики пандемии коронавируса рассматривает возможность сокращения количества основных государственных экзаменов, которые сдают... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:20
2020-11-27T16:20
2020-11-27T16:26
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор в условиях профилактики пандемии коронавируса рассматривает возможность сокращения количества основных государственных экзаменов, которые сдают девятиклассники, с четырех до трех, заявил глава ведомства Анзор Музаев."Сейчас идет обсуждение по количеству сдаваемых экзаменов. Два обязательных экзамена – точно, здесь договоренность, что будут сдавать в этом году. И второй момент, связанный с количеством выборных: у нас идет дискуссия – оставить два выборных или сократить до одного", - заявил Музаев журналистам.
https://ria.ru/20201127/rosobrnadzor-1586636463.html
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество