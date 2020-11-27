https://ria.ru/20201127/oge-1586642366.html

Рособрнадзор хочет сократить число ОГЭ

Рособрнадзор хочет сократить число ОГЭ

Рособрнадзор в условиях профилактики пандемии коронавируса рассматривает возможность сокращения количества основных государственных экзаменов, которые сдают... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:20

2020-11-27T16:20

2020-11-27T16:26

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор в условиях профилактики пандемии коронавируса рассматривает возможность сокращения количества основных государственных экзаменов, которые сдают девятиклассники, с четырех до трех, заявил глава ведомства Анзор Музаев."Сейчас идет обсуждение по количеству сдаваемых экзаменов. Два обязательных экзамена – точно, здесь договоренность, что будут сдавать в этом году. И второй момент, связанный с количеством выборных: у нас идет дискуссия – оставить два выборных или сократить до одного", - заявил Музаев журналистам.

https://ria.ru/20201127/rosobrnadzor-1586636463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество