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В Германии отказались назвать предметы с "Новичком" в деле Навального
В Германии отказались назвать предметы с "Новичком" в деле Навального
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отказался уточнять, о каких еще предметах якобы со следами отравляющего вещества, помимо бутылки, известно РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:42
2020-11-27T15:42
госпитализация алексея навального
россия
штеффен зайберт
алексей навальный
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отказался уточнять, о каких еще предметах якобы со следами отравляющего вещества, помимо бутылки, известно правительству Германии по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным.Ранее кабмин ФРГ в ответе на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге сообщил, что в инциденте с Навальным есть другие "предметы", кроме бутылки с водой, якобы со следами вещества из группы "Новичок"."На этот вопрос уже дан письменный ответ, к нашим имеющимся заявлениям по этому поводу мне добавить нечего", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, о каких предметах идет речь.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586439759.html
https://ria.ru/20201123/navalnyy-1585972230.html
https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584563947.html
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госпитализация алексея навального, россия, штеффен зайберт, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире

В Германии отказались назвать предметы с "Новичком" в деле Навального

15:42 27.11.2020
 
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : @navalny/Instagram
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БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отказался уточнять, о каких еще предметах якобы со следами отравляющего вещества, помимо бутылки, известно правительству Германии по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным.
Ранее кабмин ФРГ в ответе на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге сообщил, что в инциденте с Навальным есть другие "предметы", кроме бутылки с водой, якобы со следами вещества из группы "Новичок".
"На этот вопрос уже дан письменный ответ, к нашим имеющимся заявлениям по этому поводу мне добавить нечего", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, о каких предметах идет речь.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
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Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияШтеффен ЗайбертАлексей НавальныйГерманияБерлин (город)В мире
 
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