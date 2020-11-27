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Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона

Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что министерство и власти Приморья сформировали заявку в правительство РФ на матпомощь после циклона в Приморье РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:21

2020-11-27T08:21

2020-11-27T08:23

последствия непогоды в приморье

алексей чекунков

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что министерство и власти Приморья сформировали заявку в правительство РФ на матпомощь после циклона в Приморье на 640 миллионов рублей."По линии федерального правительства мы вместе с краем сформировали заявку на 640 миллионов рублей той материально-технической помощи, которая непосредственно сейчас нужна для того, чтобы восстановить ущерб, восстановить ЛЭП, кабели и поддерживать работу дизель-генераторов, на которых все и держится. Мы должны понимать, что все еще пока работает по временной схеме", - сказал Чекунков журналистам.

приморский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), приморский край