https://ria.ru/20201127/malka-1586550672.html

Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения

Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения

Модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка", одно из самых мощных орудий своего класса в мире, в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:45

2020-11-27T08:45

2020-11-27T08:45

россия

ростех

уралтрансмаш

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка", одно из самых мощных орудий своего класса в мире, в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе управляемые, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Первая модернизированную "Малку" предприятие "Уралтрансмаш" передало Минобороны РФ в сентябре нынешнего года."Нами проработаны варианты и более глубокой модернизации орудия с разработкой нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых. Мы направили эти предложения заказчику", - сказал Оздоев.2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.2С7 - советская самоходная артиллерийская установка, вооруженная 203-миллиметровой пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также специальные боеприпасы с ядерным зарядом.

https://ria.ru/20201126/tsirkon-1586455630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kaliningrad-1586142681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, уралтрансмаш, безопасность