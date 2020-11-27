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Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
Модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка", одно из самых мощных орудий своего класса в мире, в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:45
2020-11-27T08:45
россия
ростех
уралтрансмаш
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка", одно из самых мощных орудий своего класса в мире, в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе управляемые, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Первая модернизированную "Малку" предприятие "Уралтрансмаш" передало Минобороны РФ в сентябре нынешнего года."Нами проработаны варианты и более глубокой модернизации орудия с разработкой нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых. Мы направили эти предложения заказчику", - сказал Оздоев.2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.2С7 - советская самоходная артиллерийская установка, вооруженная 203-миллиметровой пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также специальные боеприпасы с ядерным зарядом.
https://ria.ru/20201126/tsirkon-1586455630.html
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россия, ростех, уралтрансмаш, безопасность

Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения

08:45 27.11.2020
 
© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамоходная пушка 2С7М "Малка"
Самоходная пушка 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка", одно из самых мощных орудий своего класса в мире, в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе управляемые, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Первая модернизированную "Малку" предприятие "Уралтрансмаш" передало Минобороны РФ в сентябре нынешнего года.
"Нами проработаны варианты и более глубокой модернизации орудия с разработкой нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых. Мы направили эти предложения заказчику", - сказал Оздоев.
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.
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2С7 - советская самоходная артиллерийская установка, вооруженная 203-миллиметровой пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.
Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также специальные боеприпасы с ядерным зарядом.
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