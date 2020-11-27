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Обвиняемый в махинациях глава института ДВО РАН пытался уехать за рубеж
Обвиняемый в махинациях глава института ДВО РАН пытался уехать за рубеж
Директор Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александр Щербатюк, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями в ходе создания... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:07
2020-11-27T10:07
россия
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
приморский краевой суд
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Директор Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александр Щербатюк, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, заключен под стражу, так как пытался скрыться от следствия, забронировав билеты за рубеж, сообщает СУСК по Приморскому краю.Щербатюк был арестован. По данным СК, в пятницу Приморский краевой суд, рассмотрев апелляцию на меру пресечения, оставил арест в силе."Подозреваемый пытался скрыться от органов следствия, забронировав авиабилеты за пределы Российской Федерации, а также оказывал давление на свидетелей, по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.Ранее следователи сообщали, что ущерб от действий Щербатюка оценивается более чем 7,5 миллиона рублей. Дело возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2016-2018 годах фигурант заключил контракт с иностранной компанией, по которому институт обязался изготовить необитаемый подводный аппарат на сумму свыше 17,5 миллиона рублей. Чтобы исполнить договор, Щербатюк, по данным следствия, заключил договор субподряда на 6 миллионов рублей, который затем был увеличен до 10 миллионов. В субподрядчики директор взял некое ООО, которое по факту не выполняло работ и не имело нужного штата, утверждает СК. По данным правоохранителей, все работы выполняли сотрудники института, с которыми были заключены договоры подряда на 2,5 миллиона рублей, сам аппарат был построен, сейчас он изъят.
https://ria.ru/20201117/korruptsiya-1585005792.html
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россия, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд, приморский край, происшествия

Обвиняемый в махинациях глава института ДВО РАН пытался уехать за рубеж

10:07 27.11.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Директор Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александр Щербатюк, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, заключен под стражу, так как пытался скрыться от следствия, забронировав билеты за рубеж, сообщает СУСК по Приморскому краю.
Щербатюк был арестован. По данным СК, в пятницу Приморский краевой суд, рассмотрев апелляцию на меру пресечения, оставил арест в силе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 14:44
Главу института РАН обвинили в коррупции при создании подводного аппарата
"Подозреваемый пытался скрыться от органов следствия, забронировав авиабилеты за пределы Российской Федерации, а также оказывал давление на свидетелей, по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.
Ранее следователи сообщали, что ущерб от действий Щербатюка оценивается более чем 7,5 миллиона рублей. Дело возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2016-2018 годах фигурант заключил контракт с иностранной компанией, по которому институт обязался изготовить необитаемый подводный аппарат на сумму свыше 17,5 миллиона рублей. Чтобы исполнить договор, Щербатюк, по данным следствия, заключил договор субподряда на 6 миллионов рублей, который затем был увеличен до 10 миллионов. В субподрядчики директор взял некое ООО, которое по факту не выполняло работ и не имело нужного штата, утверждает СК. По данным правоохранителей, все работы выполняли сотрудники института, с которыми были заключены договоры подряда на 2,5 миллиона рублей, сам аппарат был построен, сейчас он изъят.
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