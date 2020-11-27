В России впервые выявили больше 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки
10:42 27.11.2020 (обновлено: 12:05 27.11.2020)
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали рекордные 27 543 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Темпы прироста ускорились до 1,3 процента. Умерли 496 пациентов, выздоровели более 26 тысяч.
На первом месте по числу новых заболевших — Москва (7918, почти на две тысячи больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3687 — новый рекорд для Северной столицы), Подмосковье (1058), Нижегородская (459), Свердловская (399) области, а также Карелия (388), Архангельская область (361) и Хабаровский край (337). Минимальный прирост наблюдается в Еврейской АО (29 случаев), на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (четыре).
Вчера оперштаб сообщал о 25 487 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 215 533 заразившихся коронавирусом, из них 38,5 тысячи скончались, более 1,71 миллиона вылечились.
Ограничительные меры, введенные в Москве, продлили до 15 января: среди них — режим домашней самоизоляции для москвичей из групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
Во всем мире, согласно статистике ВОЗ, число инфицированных перешагнуло отметку в 60,3 миллиона, свыше 1,4 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 12,88 миллиона заболевших), Индия (9,3 миллиона) и Бразилия (6,2 миллиона). Далее по списку: Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.