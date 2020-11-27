https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586566754.html

В России впервые выявили больше 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые выявили больше 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали рекордные 27 543 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:42

2020-11-27T10:42

2020-11-27T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали рекордные 27 543 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Темпы прироста ускорились до 1,3 процента. Умерли 496 пациентов, выздоровели более 26 тысяч.На первом месте по числу новых заболевших — Москва (7918, почти на две тысячи больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3687 — новый рекорд для Северной столицы), Подмосковье (1058), Нижегородская (459), Свердловская (399) области, а также Карелия (388), Архангельская область (361) и Хабаровский край (337). Минимальный прирост наблюдается в Еврейской АО (29 случаев), на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (четыре).Вчера оперштаб сообщал о 25 487 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 215 533 заразившихся коронавирусом, из них 38,5 тысячи скончались, более 1,71 миллиона вылечились.Ограничительные меры, введенные в Москве, продлили до 15 января: среди них — режим домашней самоизоляции для москвичей из групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).Во всем мире, согласно статистике ВОЗ, число инфицированных перешагнуло отметку в 60,3 миллиона, свыше 1,4 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 12,88 миллиона заболевших), Индия (9,3 миллиона) и Бразилия (6,2 миллиона). Далее по списку: Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/kovid-1586432867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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