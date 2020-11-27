https://ria.ru/20201127/kipr-1586542836.html

На Кипре арестовали подозреваемого в крупном мошенничестве в России

На Кипре арестовали подозреваемого в крупном мошенничестве в России

Полиция Кипра арестовала 33-летнего мужчину, который разыскивается российскими властями по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает местная газета Cyprus... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:48

2020-11-27T03:48

2020-11-27T07:29

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция Кипра арестовала 33-летнего мужчину, который разыскивается российскими властями по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает местная газета Cyprus Mail.Из данных, переданных Россией в Интерпол, следует, что задержанный вместе с другими лицами обманным путем выманил у потерпевших 68 миллионов рублей. Преступления совершались в России с 2015 по 2018 годы, ордер на арест подозреваемого был выдан 31 января.Мужчина арестован в городе Лимасол. Его уже освободили под залог в 50 тысяч евро, изъяв паспорт и запретив покидать остров.Слушания по делу об экстрадиции в суде Лимасола намечены на 30 декабря.Имя задержанного не называется.

https://ria.ru/20201015/ssha-1580011857.html

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