https://ria.ru/20201127/karabakh-1586648677.html
Социологи узнали мнение россиян о конфликте в Карабахе
Социологи узнали мнение россиян о конфликте в Карабахе
Подавляющее большинство россиян (91%) знают или что-то слышали о военном конфликте вокруг Нагорного Карабаха, при этом 69% из них полагают, что ситуация была... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:43
2020-11-27T16:43
2020-11-27T16:43
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
фонд "общественное мнение"
турция
азербайджан
армения
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (91%) знают или что-то слышали о военном конфликте вокруг Нагорного Карабаха, при этом 69% из них полагают, что ситуация была урегулирована благодаря активному участию России, следует из опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из представленных данных, 49% респондентов сообщили, что знают о конфликте в Нагорном Карабахе, а 42% что-то слышали.При этом 48% тех, кто знает или что-то слышал о конфликте, ответили, что в курсе об объявленном недавно завершении военного противостояния в Карабахе, 32% из них что-то слышали об этом. Слышат об этом впервые 12%.Ни одну из стран нельзя считать победителем, полагают 58% из тех опрошенных, кто знает или что-то слышал о конфликте. Мнения о том, что победа осталась за Азербайджаном, придерживаются 14% из них, тогда как Армению считают победителем лишь 1% опрошенных. Затруднились ответить 19%.Конфликт в Нагорном Карабахе удалось урегулировать благодаря активному участию России, считают 69% из тех, кто знает или слышал о нем, 12% из них полагают, что Россия не сыграла решающую роль в урегулировании конфликта. Затруднились ответить 10%. Свыше половины (57%) таких респондентов относятся к вводу российских миротворцев в Карабах скорее положительно, 25% - скорее отрицательно. Еще 1% отметили, что им это безразлично.Точки зрения о том, что в целом после завершения этого военного конфликта влияние России в Закавказье скорее усилилось, придерживаются 57% из опрошенных, которые знают или слышали о столкновении, лишь 10% считают, что оно скорее ослабло, затруднились ответить 24%.Среди аргументов в пользу того, что влияние России в Закавказье скорее усилилось, респонденты приводили тот факт, что РФ смогла остановить военные действия между Арменией и Азербайджаном, урегулировать конфликт, она сможет укрепить свое присутствие в регионе через введение миротворцев, а также тот факт, что возрос авторитет России на международной арене.Те респонденты, которые считают, что влияние России в Закавказье скорее ослабло, говорят, что ситуация в Нагорном Карабахе по-прежнему нестабильна, укрепилось влияние Турции на регион.Всероссийский телефонный опрос проводился 20–22 ноября. Выборка составила 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201119/lachinskiy-koridor-1585213399.html
https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html
https://ria.ru/20201127/karabakh-1586511014.html
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нагорный карабах
турция
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россия, нагорный карабах, фонд "общественное мнение", турция, азербайджан, армения, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Подавляющее большинство россиян (91%) знают или что-то слышали о военном конфликте вокруг Нагорного Карабаха
, при этом 69% из них полагают, что ситуация была урегулирована благодаря активному участию России, следует из опроса фонда "Общественное мнение"
.
Как следует из представленных данных, 49% респондентов сообщили, что знают о конфликте в Нагорном Карабахе, а 42% что-то слышали.
При этом 48% тех, кто знает или что-то слышал о конфликте, ответили, что в курсе об объявленном недавно завершении военного противостояния в Карабахе, 32% из них что-то слышали об этом. Слышат об этом впервые 12%.
Ни одну из стран нельзя считать победителем, полагают 58% из тех опрошенных, кто знает или что-то слышал о конфликте. Мнения о том, что победа осталась за Азербайджаном
, придерживаются 14% из них, тогда как Армению
считают победителем лишь 1% опрошенных. Затруднились ответить 19%.
Конфликт в Нагорном Карабахе удалось урегулировать благодаря активному участию России, считают 69% из тех, кто знает или слышал о нем, 12% из них полагают, что Россия не сыграла решающую роль в урегулировании конфликта. Затруднились ответить 10%. Свыше половины (57%) таких респондентов относятся к вводу российских миротворцев в Карабах скорее положительно, 25% - скорее отрицательно. Еще 1% отметили, что им это безразлично.
Точки зрения о том, что в целом после завершения этого военного конфликта влияние России в Закавказье
скорее усилилось, придерживаются 57% из опрошенных, которые знают или слышали о столкновении, лишь 10% считают, что оно скорее ослабло, затруднились ответить 24%.
Среди аргументов в пользу того, что влияние России в Закавказье скорее усилилось, респонденты приводили тот факт, что РФ смогла остановить военные действия между Арменией и Азербайджаном, урегулировать конфликт, она сможет укрепить свое присутствие в регионе через введение миротворцев, а также тот факт, что возрос авторитет России на международной арене.
Те респонденты, которые считают, что влияние России в Закавказье скорее ослабло, говорят, что ситуация в Нагорном Карабахе по-прежнему нестабильна, укрепилось влияние Турции
на регион.
Всероссийский телефонный опрос проводился 20–22 ноября. Выборка составила 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.