https://ria.ru/20201127/karabakh-1586616887.html
Путин обсудил с Совбезом деятельность российских миротворцев в Карабахе
Путин обсудил с Совбезом деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы борьбы с преступлениями в киберпространстве, положение дел вокруг... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:16
2020-11-27T14:16
2020-11-27T14:16
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
дмитрий медведев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
азербайджан
армения
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы борьбы с преступлениями в киберпространстве, положение дел вокруг Нагорного Карабаха, деятельность российских миротворцев и гуманитарной миссии в Карабахе, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Основная тема совещания - повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности", - сказал он."Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе", - сообщил Песков."В этом контексте президент информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном", - добавил он.Затрагивались различные актуальные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня, добавил пресс-секретарь.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586213187.html
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никол пашинян, нагорный карабах, дмитрий медведев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, азербайджан, армения, в мире