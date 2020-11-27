https://ria.ru/20201127/karabakh-1586604585.html

МИД рассказал о контактах с Турцией по урегулированию в Карабахе

МИД рассказал о контактах с Турцией по урегулированию в Карабахе

РФ находится в контакте с Турцией по вопросу карабахского урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:27

2020-11-27T13:27

2020-11-27T13:27

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

мария захарова

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ находится в контакте с Турцией по вопросу карабахского урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова."Относительно нашего взаимодействия с Турцией, оно ведется по разным направлениям, это и политико-дипломатические контакты, и контакты между нашими военными. Безусловно, вектор задается главами государств, которые обсуждают регулярно ситуацию в регионе", - заявила Захарова на брифинге.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1584921911.html

лачинский коридор

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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лачинский коридор, мария захарова, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире