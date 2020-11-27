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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201127/karabakh-1586604585.html
МИД рассказал о контактах с Турцией по урегулированию в Карабахе
МИД рассказал о контактах с Турцией по урегулированию в Карабахе
РФ находится в контакте с Турцией по вопросу карабахского урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:27
2020-11-27T13:27
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
мария захарова
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ находится в контакте с Турцией по вопросу карабахского урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова."Относительно нашего взаимодействия с Турцией, оно ведется по разным направлениям, это и политико-дипломатические контакты, и контакты между нашими военными. Безусловно, вектор задается главами государств, которые обсуждают регулярно ситуацию в регионе", - заявила Захарова на брифинге.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201117/karabakh-1584921911.html
лачинский коридор
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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лачинский коридор, мария захарова, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

МИД рассказал о контактах с Турцией по урегулированию в Карабахе

13:27 27.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ находится в контакте с Турцией по вопросу карабахского урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Относительно нашего взаимодействия с Турцией, оно ведется по разным направлениям, это и политико-дипломатические контакты, и контакты между нашими военными. Безусловно, вектор задается главами государств, которые обсуждают регулярно ситуацию в регионе", - заявила Захарова на брифинге.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорМария ЗахароваНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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