https://ria.ru/20201127/karabakh-1586581873.html

В Карабахе заявили, что Баку передал Армении тела пяти военных из Гадрута

В Карабахе заявили, что Баку передал Армении тела пяти военных из Гадрута

Азербайджан передал Армении тела пяти военнослужащих из Гадрута, сообщили в оперативном штабе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:55

2020-11-27T11:55

2020-11-27T11:55

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Азербайджан передал Армении тела пяти военнослужащих из Гадрута, сообщили в оперативном штабе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР)."Сегодня армянской стороне было передано пять тел из Гадрута. Но из какой части, пока неизвестно", - сообщили Sputnik Армения в оперштабе.Сейчас ведутся переговоры по поводу того, где будут продолжены поиски тел, отмечает агентство.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор. 2020-11-27T11:55 true PT1M06S

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире