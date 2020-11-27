https://ria.ru/20201127/karabakh-1586573053.html

В Карабахе опубликовали новый список с 34 фамилиями погибших военных

В Карабахе опубликовали новый список с 34 фамилиями погибших военных

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в пятницу новый список погибших военных во время эскалации в Карабахе, в который... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:15

2020-11-27T11:15

2020-11-27T11:15

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в пятницу новый список погибших военных во время эскалации в Карабахе, в который включены 34 фамилии.Согласно спискам оборонного ведомства республики, обновленным в последний раз 20 ноября, число погибших составляло 1677. В пятницу был опубликован новый список с 34 фамилиями. Даты гибели военнослужащих не указываются.Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 военных во время эскалации конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201126/stepanakert-1586466624.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Российские саперы ведут разминирование в Карабахе Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы. 2020-11-27T11:15 true PT0M47S

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире