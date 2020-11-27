https://ria.ru/20201127/kalashnikov-1586554215.html

Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году

Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году

Государственные испытания нового малогабаритного автомата для самообороны АМ-17 "Малыш" начнутся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:28

2020-11-27T09:28

2020-11-27T11:27

сергей уржумцев

ростех

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Государственные испытания нового малогабаритного автомата для самообороны АМ-17 "Малыш" начнутся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев."Предварительные испытания автомата уже завершены, они прошли успешно. Планируем передать АМ-17 на госиспытания в следующем году. Отмечу, что тактико-техническое задание утверждало Минобороны, но интерес к этой разработке проявили также МВД и Росгвардия", - сказал он.Ранее главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев сообщил в интервью РИА Новости, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш". По его словам, они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20200820/1576021632.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей уржумцев, ростех, безопасность