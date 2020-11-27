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Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году
Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году
Государственные испытания нового малогабаритного автомата для самообороны АМ-17 "Малыш" начнутся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:28
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сергей уржумцев
ростех
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Государственные испытания нового малогабаритного автомата для самообороны АМ-17 "Малыш" начнутся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев."Предварительные испытания автомата уже завершены, они прошли успешно. Планируем передать АМ-17 на госиспытания в следующем году. Отмечу, что тактико-техническое задание утверждало Минобороны, но интерес к этой разработке проявили также МВД и Росгвардия", - сказал он.Ранее главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев сообщил в интервью РИА Новости, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш". По его словам, они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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сергей уржумцев, ростех, безопасность

Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году

09:28 27.11.2020 (обновлено: 11:27 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников"
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Государственные испытания нового малогабаритного автомата для самообороны АМ-17 "Малыш" начнутся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Предварительные испытания автомата уже завершены, они прошли успешно. Планируем передать АМ-17 на госиспытания в следующем году. Отмечу, что тактико-техническое задание утверждало Минобороны, но интерес к этой разработке проявили также МВД и Росгвардия", - сказал он.
Малогабаритный автомат калибра 5,45-мм концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
20 августа, 10:37
"Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны
Ранее главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев сообщил в интервью РИА Новости, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш". По его словам, они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.
Читайте полный текст интервью >>
 
Сергей УржумцевРостехБезопасность
 
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