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Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году
Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году
Государственные испытания нового малогабаритного автомата для самообороны АМ-17 "Малыш" начнутся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:28
2020-11-27T09:28
2020-11-27T11:27
сергей уржумцев
ростех
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Государственные испытания нового малогабаритного автомата для самообороны АМ-17 "Малыш" начнутся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев."Предварительные испытания автомата уже завершены, они прошли успешно. Планируем передать АМ-17 на госиспытания в следующем году. Отмечу, что тактико-техническое задание утверждало Минобороны, но интерес к этой разработке проявили также МВД и Росгвардия", - сказал он.Ранее главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев сообщил в интервью РИА Новости, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш". По его словам, они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.Читайте полный текст интервью >>
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сергей уржумцев, ростех, безопасность