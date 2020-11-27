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"Ростех" оценил опасность ракет Javelin для российских танков
"Ростех" оценил опасность ракет Javelin для российских танков
Российский комплекс активной защиты танков "Арена-М" способен перехватывать американские ракеты Javelin и израильские Spike, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:25
2020-11-27T10:25
2020-11-27T11:26
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javelin (птрк)
ростех
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безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский комплекс активной защиты танков "Арена-М" способен перехватывать американские ракеты Javelin и израильские Spike, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев."Комплекс ("Арена-М") построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху", - сказал он.Оздоев отметил, что последние военные действия в Сирии снова подняли вопросы повышения живучести танков на поле боя."По нашему мнению, которое сейчас разделяют не только российские, но и зарубежные специалисты, без активной защиты эту проблему не решить. Комплексы активной защиты найдут применение не только для защиты бронетанковой техники, но и других машин", - подчеркнул собеседник агентства.Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.Читайте полный текст интервью >>
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россия, javelin (птрк), ростех, сша, безопасность
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Российский комплекс активной защиты танков "Арена-М" способен перехватывать американские ракеты Javelin
и израильские Spike, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех
" Бекхан Оздоев.
"Комплекс ("Арена-М") построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху", - сказал он.
Оздоев отметил, что последние военные действия в Сирии
снова подняли вопросы повышения живучести танков на поле боя.
"По нашему мнению, которое сейчас разделяют не только российские, но и зарубежные специалисты, без активной защиты эту проблему не решить. Комплексы активной защиты найдут применение не только для защиты бронетанковой техники, но и других машин", - подчеркнул собеседник агентства.
Администрация США
в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы
отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.