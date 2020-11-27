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Евродепутат раскритиковал приглашение российских оппозиционеров в ЕП
Евродепутат раскритиковал приглашение российских оппозиционеров в ЕП
Европейский депутат из Ирландии Мик Валес, выступая на дебатах в комитете по иностранным делам ЕП по ситуации в России в преддверии парламентских выборов 2021... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:27
2020-11-27T16:58
владимир кара-мурза
владимир милов
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Европейский депутат из Ирландии Мик Валес, выступая на дебатах в комитете по иностранным делам ЕП по ситуации в России в преддверии парламентских выборов 2021 года с участием российских оппозиционеров, заверил их, что в Европе тоже хватает коррупции.В обмене мнениями с европейскими депутатами участвовали Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов и Илья Яшин."Вы упоминаете государственную коррупцию. Я хотел бы вас заверить что у нас этого хватает в европейских государствах также", — сказал евродепутат.При этом он задался вопросом, как бы отреагировали в ЕС, если в Государственную думу пригласили бы оппозиционеров из Франции, Германии или Ирландии. "Если бы Дума организовала у себя выступления оппозиционных политиков из Франции, Ирландии, Германии, — какова бы была реакция на такую ситуацию", — сказал он.Валес также пожурил европейских коллег за пристальное внимание к демократии в соседних с ЕС восточноевропейских странах при игнорировании обстановки в других государствах, к примеру, в США, ОАЭ или Саудовской Аравии. "Мы видим, что происходит в других странах, но, тем не менее, мы не обсуждаем почему-то дефицит демократии в ОАЭ или в Саудовской Аравии", — удивился парламентарий.При этом он подчеркнул, что не считает антироссийские санкции "правильным ответом". "Санкции — не лучший выход, они жестко ударяют по людям, я не считаю, что они являются правильным ответом", — заключил Валес.Однако ни европейские коллеги Валеса, ни представители российской оппозиции комментировать выступление ирландского депутата в ходе дебатов не стали и с его мнением не согласились. Напротив, обсуждение в основном касалось организации поддержки российской оппозиции со стороны ЕС в современных условиях, в том числе, обсуждалась идея введения санкций против близких к российской власти, по мнению российской оппозиции, бизнесменов.
https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html
https://ria.ru/20201126/besporyadki-1586443661.html
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владимир кара-мурза, владимир милов, алексей навальный, илья яшин, франция, европа, сша, в мире

Евродепутат раскритиковал приглашение российских оппозиционеров в ЕП

16:27 27.11.2020 (обновлено: 16:58 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Европейский депутат из Ирландии Мик Валес, выступая на дебатах в комитете по иностранным делам ЕП по ситуации в России в преддверии парламентских выборов 2021 года с участием российских оппозиционеров, заверил их, что в Европе тоже хватает коррупции.
В обмене мнениями с европейскими депутатами участвовали Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов и Илья Яшин.
"Вы упоминаете государственную коррупцию. Я хотел бы вас заверить что у нас этого хватает в европейских государствах также", — сказал евродепутат.
При этом он задался вопросом, как бы отреагировали в ЕС, если в Государственную думу пригласили бы оппозиционеров из Франции, Германии или Ирландии. "Если бы Дума организовала у себя выступления оппозиционных политиков из Франции, Ирландии, Германии, — какова бы была реакция на такую ситуацию", — сказал он.
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Валес также пожурил европейских коллег за пристальное внимание к демократии в соседних с ЕС восточноевропейских странах при игнорировании обстановки в других государствах, к примеру, в США, ОАЭ или Саудовской Аравии. "Мы видим, что происходит в других странах, но, тем не менее, мы не обсуждаем почему-то дефицит демократии в ОАЭ или в Саудовской Аравии", — удивился парламентарий.
При этом он подчеркнул, что не считает антироссийские санкции "правильным ответом". "Санкции — не лучший выход, они жестко ударяют по людям, я не считаю, что они являются правильным ответом", — заключил Валес.
Однако ни европейские коллеги Валеса, ни представители российской оппозиции комментировать выступление ирландского депутата в ходе дебатов не стали и с его мнением не согласились. Напротив, обсуждение в основном касалось организации поддержки российской оппозиции со стороны ЕС в современных условиях, в том числе, обсуждалась идея введения санкций против близких к российской власти, по мнению российской оппозиции, бизнесменов.
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