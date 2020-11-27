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Эрдоган обсудил с Путиным вопрос о вакцинах от COVID-19
Эрдоган обсудил с Путиным вопрос о вакцинах от COVID-19
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону вопрос об импорте вакцин от коронавируса, Турция следит РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:53
2020-11-27T13:53
2020-11-27T14:00
китай
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
турция
реджеп тайип эрдоган
общество
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону вопрос об импорте вакцин от коронавируса, Турция следит за их применением и надеется на скорое использование у себя.Телефонный разговор лидеров Турции и РФ состоялся о вторник. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган высказались за дальнейшее взаимодействие в борьбе с COVID, приоритетом назвали координацию в разработке и производстве вакцин."Сейчас вакцины разрабатываются в России, Китае, у нас… Мы говорим об импорте вакцин с зарубежными коллегами, и с Путиным я тоже говорил. Мы внимательно наблюдаем за результатами применения вакцин, и надеюсь, скоро сможем их использовать в нашей стране в широком масштабе", - сказал турецкий лидер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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китай, в мире, коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, реджеп тайип эрдоган, общество