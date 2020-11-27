https://ria.ru/20201127/ege-1586639728.html

Рособрнадзор примет решение по срокам проведения ЕГЭ до нового года

Рособрнадзор примет решение по срокам проведения ЕГЭ до нового года

Рособрнадзор ожидает, что решение по срокам единого госэкзамена будет принято до нового года, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:07

2020-11-27T16:07

2020-11-27T16:55

социальный навигатор

сн_образование

россия

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор ожидает, что решение по срокам единого госэкзамена будет принято до нового года, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он отметил, что сейчас идет активная работа по этому вопросу, вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала провести консультацию с Роспотребнадзором."Мы, наверное, до нового года окончательное решение, согласованное с правительством Российской Федерации, дадим", - заявил Музаев на пресс-конференции, посвященной результатам мероприятий по оценке качества образования.

https://ria.ru/20201127/rosobrnadzor-1586636463.html

россия

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