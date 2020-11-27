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Рособрнадзор примет решение по срокам проведения ЕГЭ до нового года
Рособрнадзор примет решение по срокам проведения ЕГЭ до нового года
Рособрнадзор ожидает, что решение по срокам единого госэкзамена будет принято до нового года, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:07
2020-11-27T16:07
2020-11-27T16:55
социальный навигатор
сн_образование
россия
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор ожидает, что решение по срокам единого госэкзамена будет принято до нового года, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он отметил, что сейчас идет активная работа по этому вопросу, вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала провести консультацию с Роспотребнадзором."Мы, наверное, до нового года окончательное решение, согласованное с правительством Российской Федерации, дадим", - заявил Музаев на пресс-конференции, посвященной результатам мероприятий по оценке качества образования.
https://ria.ru/20201127/rosobrnadzor-1586636463.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество