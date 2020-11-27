Ефремов сможет стать в колонии токарем, каменщиком или поваром
14:41 27.11.2020 (обновлено: 14:50 27.11.2020)
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Исправительная колония №4 в городе Алексеевка Белгородской области, где будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов, дает осужденным возможность обучиться на токаря, каменщика и повара, также здесь выпускают муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы "Каспер", следует из информационной справки УФСИН по региону.
В пятницу источник сообщил РИА Новости, что у Ефремова закончился карантин в СИЗО-3 в Белгороде и его отправляют отбывать наказание в ИК-4 общего режима в Алексеевку. Там ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Колония предназначена для содержания впервые осужденных мужчин. Ее история начинается в 1934 году, когда в Алексеевке была создана мастерская капитального ремонта сельхозтехники. В Великую Отечественную войну на территории мастерской фашистские оккупанты создали концентрационный лагерь для военнопленных и местного населения. В 1958 году мастерская была преобразована в машинно-ремонтный завод, а вскоре на базе завода организовали исправительно-трудовую колонию № 4 усиленного режима, спустя чуть более 30 лет режим содержания изменился на общий.
"Сегодня на территории колонии функционирует общеобразовательная школа, предоставляющая программу среднего образования, а также ФКП образовательное учреждение, в котором осуждённые могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара", - говорится в справке.
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УФСИН информирует, что к основным видам выпускаемой продукции относятся, в частности, одноразовый защитный костюм "Каспер", мука пшеничная и ржаная, отруби, горох шлифованный, пшено, стиральный порошок "Лотос эконом".
На территории действует храм во имя Георгия Победоносца. В медсанчасти принимают терапевт, психиатр-нарколог, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог. "Для организации досуга осужденных в учреждении созданы библиотека, клуб. Для занятий спортом в учреждении имеется спортивная площадка, а также площадка для игры в футбол и волейбол", - говорится на сайте ведомства.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.