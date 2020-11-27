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"Калашников" разрабатывает новые дроны-камикадзе
"Калашников" разрабатывает новые дроны-камикадзе
Дочерняя компания концерна "Калашников" (входит в Ростех) Zala Aero Group ведет работы по созданию новых беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, заявил в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:38
2020-11-27T11:27
ростех
сергей чемезов
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания концерна "Калашников" (входит в Ростех) Zala Aero Group ведет работы по созданию новых беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев."Компания ZALA AERO GROUP, входящая в группу "Калашников", производит серию ударных беспилотных комплексов, среди которых "КУБ", "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Все они по своим тактико-техническим характеристикам лучше зарубежных конкурентов. Однако мы не останавливаемся на этом и ведем постоянную работу над новыми БЛА, в том числе над беспилотниками-камикадзе", - сказал он.Ранее на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб". В последствие компания создала первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет".Как заявлял гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201127/kalashnikov-1586554215.html
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60
ростех, сергей чемезов, безопасность

"Калашников" разрабатывает новые дроны-камикадзе

09:38 27.11.2020 (обновлено: 11:27 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" (справа) на стенде концерна "Калашников" в рамках открытия международного военно-технического форума "Армия-2019"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет (справа) на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания концерна "Калашников" (входит в Ростех) Zala Aero Group ведет работы по созданию новых беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Компания ZALA AERO GROUP, входящая в группу "Калашников", производит серию ударных беспилотных комплексов, среди которых "КУБ", "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Все они по своим тактико-техническим характеристикам лучше зарубежных конкурентов. Однако мы не останавливаемся на этом и ведем постоянную работу над новыми БЛА, в том числе над беспилотниками-камикадзе", - сказал он.
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Ранее на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб". В последствие компания создала первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет".
Как заявлял гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.
Читайте полный текст интервью >>
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