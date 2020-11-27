https://ria.ru/20201127/dron-1586555670.html

"Калашников" разрабатывает новые дроны-камикадзе

"Калашников" разрабатывает новые дроны-камикадзе

Дочерняя компания концерна "Калашников" (входит в Ростех) Zala Aero Group ведет работы по созданию новых беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, заявил в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:38

2020-11-27T09:38

2020-11-27T11:27

ростех

сергей чемезов

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания концерна "Калашников" (входит в Ростех) Zala Aero Group ведет работы по созданию новых беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев."Компания ZALA AERO GROUP, входящая в группу "Калашников", производит серию ударных беспилотных комплексов, среди которых "КУБ", "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Все они по своим тактико-техническим характеристикам лучше зарубежных конкурентов. Однако мы не останавливаемся на этом и ведем постоянную работу над новыми БЛА, в том числе над беспилотниками-камикадзе", - сказал он.Ранее на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб". В последствие компания создала первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет".Как заявлял гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201127/kalashnikov-1586554215.html

https://ria.ru/20200928/dron-1577865508.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, сергей чемезов, безопасность