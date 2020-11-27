https://ria.ru/20201127/chat-1586616138.html

Против семьи Мелконян возбудили дела после убийства из-за ссоры в чате

Против семьи Мелконян возбудили дела после убийства из-за ссоры в чате

Сестру волгоградца Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, заподозрили в подстрекательстве, а ее мужа — в том, что он был... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:13

2020-11-27T14:13

2020-11-27T17:13

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586637055_57:0:1444:780_1400x0_80_0_0_c5c3ddbd661c6fd24fcdc9fe702ae28f.jpg

ВОЛГОГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Сестру волгоградца Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, заподозрили в подстрекательстве, а ее мужа — в том, что он был готов присоединиться к избиению, заявили в региональном управлении Следственного комитета.Женщине грозит до 12 лет лишения свободы, ее супругу — до 15 лет заключения.Инцидент произошел в конце октября в Волгограде. По данным следствия, риелтор Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. После этого она попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе и сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, он впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и поместили в СИЗО, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.Выяснилось, что уголовное дело возбудили и в отношении его сестры с мужем, который, по данным СК, "встречал" Гребенюка у банка, но не участвовал в драке. Мужчину подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью."Получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате", — рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.По данным следствия, сначала сестра Мелконяна подговорила мужа отомстить Гребенюку: днем 23 октября он приехал к месту работы риелтора, но тот отказался выйти на улицу."Тогда подозреваемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла", — отметила Рудник.Во время избиения муж женщины "наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если потребуется, принять непосредственное участие в драке".Сейчас волгоградца задержали, следствие планирует добиваться его заключения в СИЗО. Его супруге хотят избрать мягкую меру пресечения — "запрет определенных действий" (обычно касается запрета уходить из дома по ночам и тому подобное), "принимая во внимание, что у женщины двое малолетних детей".

https://ria.ru/20201123/peterburg-1585850615.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/chat-1585890235.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия