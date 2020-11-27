Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/chat-1586616138.html
Против семьи Мелконян возбудили дела после убийства из-за ссоры в чате
Против семьи Мелконян возбудили дела после убийства из-за ссоры в чате
Сестру волгоградца Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, заподозрили в подстрекательстве, а ее мужа — в том, что он был... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:13
2020-11-27T17:13
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586637055_57:0:1444:780_1400x0_80_0_0_c5c3ddbd661c6fd24fcdc9fe702ae28f.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Сестру волгоградца Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, заподозрили в подстрекательстве, а ее мужа — в том, что он был готов присоединиться к избиению, заявили в региональном управлении Следственного комитета.Женщине грозит до 12 лет лишения свободы, ее супругу — до 15 лет заключения.Инцидент произошел в конце октября в Волгограде. По данным следствия, риелтор Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. После этого она попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе и сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, он впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и поместили в СИЗО, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.Выяснилось, что уголовное дело возбудили и в отношении его сестры с мужем, который, по данным СК, "встречал" Гребенюка у банка, но не участвовал в драке. Мужчину подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью."Получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате", — рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.По данным следствия, сначала сестра Мелконяна подговорила мужа отомстить Гребенюку: днем 23 октября он приехал к месту работы риелтора, но тот отказался выйти на улицу."Тогда подозреваемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла", — отметила Рудник.Во время избиения муж женщины "наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если потребуется, принять непосредственное участие в драке".Сейчас волгоградца задержали, следствие планирует добиваться его заключения в СИЗО. Его супруге хотят избрать мягкую меру пресечения — "запрет определенных действий" (обычно касается запрета уходить из дома по ночам и тому подобное), "принимая во внимание, что у женщины двое малолетних детей".
https://ria.ru/20201123/peterburg-1585850615.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/chat-1585890235.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586637055_230:0:1270:780_1400x0_80_0_0_7f11e8cb01c2088324ccaa50f9210a4e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

Против семьи Мелконян возбудили дела после убийства из-за ссоры в чате

14:13 27.11.2020 (обновлено: 17:13 27.11.2020)
 
© СК РФСоучастники конфликта в Волгограде, в результате которого погиб мужчина. Кадр видео
Соучастники конфликта в Волгограде, в результате которого погиб мужчина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Сестру волгоградца Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, заподозрили в подстрекательстве, а ее мужа — в том, что он был готов присоединиться к избиению, заявили в региональном управлении Следственного комитета.
Женщине грозит до 12 лет лишения свободы, ее супругу — до 15 лет заключения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 09:43
В Петербурге возбудили дело из-за драки после ссоры в родительском чате
Инцидент произошел в конце октября в Волгограде. По данным следствия, риелтор Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. После этого она попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе и сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, он впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и поместили в СИЗО, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.
Выяснилось, что уголовное дело возбудили и в отношении его сестры с мужем, который, по данным СК, "встречал" Гребенюка у банка, но не участвовал в драке. Мужчину подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью.
"Получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате", — рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.
© СК РФСоучастники конфликта в Волгограде, в результате которого погиб мужчина. Кадр видео
Соучастники конфликта в Волгограде, в результате которого погиб мужчина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© СК РФ
Соучастники конфликта в Волгограде, в результате которого погиб мужчина. Кадр видео
По данным следствия, сначала сестра Мелконяна подговорила мужа отомстить Гребенюку: днем 23 октября он приехал к месту работы риелтора, но тот отказался выйти на улицу.
"Тогда подозреваемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла", — отметила Рудник.
Во время избиения муж женщины "наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если потребуется, принять непосредственное участие в драке".
Сейчас волгоградца задержали, следствие планирует добиваться его заключения в СИЗО. Его супруге хотят избрать мягкую меру пресечения — "запрет определенных действий" (обычно касается запрета уходить из дома по ночам и тому подобное), "принимая во внимание, что у женщины двое малолетних детей".
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 13:04Акценты
ЗапеЧАТанная агрессия. Как вести себя в школьном чате?Неожиданным источником трагических новостей стали школьные чаты – ссоры родителей выплескиваются в офлайн. Почему так происходит?
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
03:39WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
03:39МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Лента новостейМолния