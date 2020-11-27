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Новое оружие России
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В России создают системы защиты бронемашин от дронов
В России создают системы защиты бронемашин от дронов
Предприятия "Ростеха" работают над системами защиты бронетехники от беспилотников, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:19
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ростех
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предприятия "Ростеха" работают над системами защиты бронетехники от беспилотников, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.Одна из основных задач при модернизации танков сегодня, по его словам, – защита от массово применяемых средств ближнего боя и высокоточного оружия."В ближайшее время ожидается появление серийных образцов танков с комплексом активной защиты, которые смогут эффективно противостоять многочисленным угрозам на современном поле боя", - добавил собеседник агентства.
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россия, ростех, безопасность

В России создают системы защиты бронемашин от дронов

03:19 27.11.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой Военно-промышленной компанииМинозащищенная бронемашина
Минозащищенная бронемашина - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото предоставлено пресс-службой Военно-промышленной компании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предприятия "Ростеха" работают над системами защиты бронетехники от беспилотников, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
"Не стоит забывать и о таком факторе, как беспилотники. "Ростех" разрабатывает средства для защиты боевых машин от угроз со стороны БПЛА. Кроме того, нашими предприятиями были проработаны вопросы создания машин по борьбе с беспилотниками", - сказал он, не раскрывая детали.
Одна из основных задач при модернизации танков сегодня, по его словам, – защита от массово применяемых средств ближнего боя и высокоточного оружия.
"В ближайшее время ожидается появление серийных образцов танков с комплексом активной защиты, которые смогут эффективно противостоять многочисленным угрозам на современном поле боя", - добавил собеседник агентства.
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