https://ria.ru/20201127/bronemashiny-1586541974.html

В России создают системы защиты бронемашин от дронов

В России создают системы защиты бронемашин от дронов

Предприятия "Ростеха" работают над системами защиты бронетехники от беспилотников, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:19

2020-11-27T03:19

2020-11-27T03:19

новое оружие россии

россия

ростех

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предприятия "Ростеха" работают над системами защиты бронетехники от беспилотников, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.Одна из основных задач при модернизации танков сегодня, по его словам, – защита от массово применяемых средств ближнего боя и высокоточного оружия."В ближайшее время ожидается появление серийных образцов танков с комплексом активной защиты, которые смогут эффективно противостоять многочисленным угрозам на современном поле боя", - добавил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575955567.html

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россия, ростех, безопасность