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Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Полиция Берлина отпустила на свободу водителя, въехавшего в среду в ворота ведомства канцлера Ангелы Меркель, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:45
2020-11-26T17:04
ангела меркель
германия
происшествия
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина отпустила на свободу водителя, въехавшего в среду в ворота ведомства канцлера Ангелы Меркель, сообщили РИА Новости в полиции города."Да, мы отпустили его на свободу. Дальнейшее расследование ведет отдел государственной охраны уголовного ведомства Берлина", - сообщила представитель полиции.Собеседница агентства утвердительно ответила на вопрос, значит ли передача дела в отдел госохраны, что в настоящее время правоохранительные органы исходят из подозрения в совершении политически мотивированного правонарушения.По ее словам, в полиции Берлине не установили оснований для продления нахождения подозреваемого под стражей, а также оснований для отправки на психологическую экспертизу. При этом она не ответила прямо, значит ли это, что полиция больше не считает, что психические отклонения могли стать причиной происшедшего. "Это решать специалистам", - отметила она.Накануне автомобиль въехал в ворота ведомства федерального канцлера, расположенного в центре Берлина. Водитель автомобиля был задержан, автомобиль двигался на низкой скорости, нанесенный материальный ущерб оказался незначительным.Инцидент произошел в день, когда в ведомстве федерального канцлера проходила конференция Ангелы Меркель с главами регионов по ограничительным мерам, связанным с коронавирусом. На автомобиле были нанесены надписи, одна из которых содержала отсылку к пандемии. В 2014 году этот же 54-летний мужчина совершил аналогичный наезд на ворота здания, тогда его автомобиль также был окрашен политическими надписями. Как заявляли РИА Новости в кабмине ФРГ, ни Меркель, ни члены правительства, ни сотрудники ведомства канцлера не подверглись угрозе в результате инцидента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель в Берлине. Кадры с места ЧП
В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали.
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60
ангела меркель, германия, происшествия

Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель

16:45 26.11.2020 (обновлено: 17:04 26.11.2020)
 
© REUTERS / Fabrizio BenschВодитель автомобиля, врезавшегося в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина
Водитель автомобиля, врезавшегося в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина отпустила на свободу водителя, въехавшего в среду в ворота ведомства канцлера Ангелы Меркель, сообщили РИА Новости в полиции города.
"Да, мы отпустили его на свободу. Дальнейшее расследование ведет отдел государственной охраны уголовного ведомства Берлина", - сообщила представитель полиции.
Собеседница агентства утвердительно ответила на вопрос, значит ли передача дела в отдел госохраны, что в настоящее время правоохранительные органы исходят из подозрения в совершении политически мотивированного правонарушения.
По ее словам, в полиции Берлине не установили оснований для продления нахождения подозреваемого под стражей, а также оснований для отправки на психологическую экспертизу. При этом она не ответила прямо, значит ли это, что полиция больше не считает, что психические отклонения могли стать причиной происшедшего. "Это решать специалистам", - отметила она.
Накануне автомобиль въехал в ворота ведомства федерального канцлера, расположенного в центре Берлина. Водитель автомобиля был задержан, автомобиль двигался на низкой скорости, нанесенный материальный ущерб оказался незначительным.
Инцидент произошел в день, когда в ведомстве федерального канцлера проходила конференция Ангелы Меркель с главами регионов по ограничительным мерам, связанным с коронавирусом. На автомобиле были нанесены надписи, одна из которых содержала отсылку к пандемии. В 2014 году этот же 54-летний мужчина совершил аналогичный наезд на ворота здания, тогда его автомобиль также был окрашен политическими надписями. Как заявляли РИА Новости в кабмине ФРГ, ни Меркель, ни члены правительства, ни сотрудники ведомства канцлера не подверглись угрозе в результате инцидента.
Автомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 16:32
Въехавший в ворота офиса Меркель уже пытался их протаранить
 
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