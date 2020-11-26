https://ria.ru/20201126/voditel-1586475597.html

Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель

Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель

Полиция Берлина отпустила на свободу водителя, въехавшего в среду в ворота ведомства канцлера Ангелы Меркель, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:45

2020-11-26T16:45

2020-11-26T17:04

ангела меркель

германия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586241838_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_c889710db833d2b9c710f7df41f79640.jpg

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина отпустила на свободу водителя, въехавшего в среду в ворота ведомства канцлера Ангелы Меркель, сообщили РИА Новости в полиции города."Да, мы отпустили его на свободу. Дальнейшее расследование ведет отдел государственной охраны уголовного ведомства Берлина", - сообщила представитель полиции.Собеседница агентства утвердительно ответила на вопрос, значит ли передача дела в отдел госохраны, что в настоящее время правоохранительные органы исходят из подозрения в совершении политически мотивированного правонарушения.По ее словам, в полиции Берлине не установили оснований для продления нахождения подозреваемого под стражей, а также оснований для отправки на психологическую экспертизу. При этом она не ответила прямо, значит ли это, что полиция больше не считает, что психические отклонения могли стать причиной происшедшего. "Это решать специалистам", - отметила она.Накануне автомобиль въехал в ворота ведомства федерального канцлера, расположенного в центре Берлина. Водитель автомобиля был задержан, автомобиль двигался на низкой скорости, нанесенный материальный ущерб оказался незначительным.Инцидент произошел в день, когда в ведомстве федерального канцлера проходила конференция Ангелы Меркель с главами регионов по ограничительным мерам, связанным с коронавирусом. На автомобиле были нанесены надписи, одна из которых содержала отсылку к пандемии. В 2014 году этот же 54-летний мужчина совершил аналогичный наезд на ворота здания, тогда его автомобиль также был окрашен политическими надписями. Как заявляли РИА Новости в кабмине ФРГ, ни Меркель, ни члены правительства, ни сотрудники ведомства канцлера не подверглись угрозе в результате инцидента.

https://ria.ru/20201125/berlin-1586292428.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель в Берлине. Кадры с места ЧП В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали. 2020-11-26T16:45 true PT1M43S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, германия, происшествия