https://ria.ru/20201126/vino-1586401816.html

Роскачество проанализировало цены на российские вина

Роскачество проанализировало цены на российские вина

Ежегодное исследование отечественного вина, проводящееся Роскачеством в рамках проекта "Винный гид России" показало рост качества российских вин и их ценовую... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:12

2020-11-26T11:12

2020-11-26T11:30

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россельхозбанк

волгоградская область

севастополь

краснодарский край

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ежегодное исследование отечественного вина, проводящееся Роскачеством в рамках проекта "Винный гид России" показало рост качества российских вин и их ценовую доступность, говорится в сообщении организации.Проект "Винный гид России" реализуется совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ, а также Россельхозбанком. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.По традиции, организация сначала сообщает результаты по двум наиболее популярным категориям - белые и красные тихие вина. "По обеим категориям отмечен рост уровня качества по сравнению с прошлыми исследованиями. Вместе с уровнем качества растет и потребление вина в России", - говорится в сообщении."При этом в топ-10 вошли позиции, выпущенные в количестве 200-400 тысяч бутылок одного наименования, что позволяет покупателю найти их практически в каждом магазине крупной торговой сети", - указывают эксперты, отмечая, что большинство лучших белых и красных вин исследования, за редким исключением, стоят в магазинах не дороже 500 рублей.В текущем году исследовано 104 образца белых тихих вин: наибольшее количество пришлось на сухие вина (74 образца), а примерно пятую часть от общего объема исследования составили полусладкие вина. В исследование вошли вина более чем 35 торговых марок от 27 производителей Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Ростовской области, Дагестана, а также впервые – из Волгоградской области."В целом по категории эксперты отметили заметный рост качества, по сравнению с предыдущими годами исследования. 65% всего исследованного вина белого тихого получили оценку больше или равную повышенному стандарту Роскачества (78 баллов). Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 45,3%, а в 2018 – 54%", - говорится в сообщении. Серьезные замечания дегустационной комиссии вызвало лишь 2% исследованных вин.Из 105 образцов красных тихих вин большую часть, 82 образца, составили красные сухие вина, чуть больше четверти пришлось на полусладкие вина, несколько позиций заняли полусухие вина. В исследование вошли 38 торговых марок вин из российского винограда, выпущенные на 31 предприятии Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской и Волгоградской области."Более 77% всего исследованного красного вина получили оценку больше или равную повышенному стандарту Роскачества – 78 баллов. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 56%, а в 2018 – 68%. В категории красных вин доля образцов с низкими оценками в этом году также была относительно невелика – менее 4%", - сообщает организация.

https://ria.ru/20201106/vino-1583360638.html

https://ria.ru/20201029/enoturizm-1582058850.html

волгоградская область

севастополь

краснодарский край

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россельхозбанк, волгоградская область, севастополь, краснодарский край, экономика