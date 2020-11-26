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Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, предварительно составляет 266 миллионов рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:36
2020-11-26T10:32
последствия непогоды в приморье
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, предварительно составляет 266 миллионов рублей, сообщило правительство региона.Накануне власти оценили его в 250 миллионов, оговорившись, что сумма вырастет.Ранее кабмин выделил Приморью средства и материальные ресурсы на 700 миллионов рублей для устранения разрушений.Непогода обрушилась на регион на прошлой неделе, в крае ввели режим чрезвычайной ситуации. В субботу осадки прекратились, но многие жители до сих пор остаются без тепла, света и воды, нарушена сотовая связь. Во Владивостоке ледяной дождь сковал машины и провода, повсюду лежат упавшие деревья, в некоторых местах опрокинулись столбы.
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последствия непогоды в приморье, владивосток, приморский край, происшествия

Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье

08:36 26.11.2020 (обновлено: 10:32 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья АверьяновДемонтаж одной из повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке
Демонтаж одной из повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, предварительно составляет 266 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
Накануне власти оценили его в 250 миллионов, оговорившись, что сумма вырастет.

"Наибольший урон нанесен объектам энергетики. <...> Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ", — сказано в релизе.

Ранее кабмин выделил Приморью средства и материальные ресурсы на 700 миллионов рублей для устранения разрушений.
Непогода обрушилась на регион на прошлой неделе, в крае ввели режим чрезвычайной ситуации. В субботу осадки прекратились, но многие жители до сих пор остаются без тепла, света и воды, нарушена сотовая связь. Во Владивостоке ледяной дождь сковал машины и провода, повсюду лежат упавшие деревья, в некоторых местах опрокинулись столбы.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
 
Последствия непогоды в ПриморьеВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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