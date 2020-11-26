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Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье

Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье

Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, предварительно составляет 266 миллионов рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:36

2020-11-26T08:36

2020-11-26T10:32

последствия непогоды в приморье

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, предварительно составляет 266 миллионов рублей, сообщило правительство региона.Накануне власти оценили его в 250 миллионов, оговорившись, что сумма вырастет.Ранее кабмин выделил Приморью средства и материальные ресурсы на 700 миллионов рублей для устранения разрушений.Непогода обрушилась на регион на прошлой неделе, в крае ввели режим чрезвычайной ситуации. В субботу осадки прекратились, но многие жители до сих пор остаются без тепла, света и воды, нарушена сотовая связь. Во Владивостоке ледяной дождь сковал машины и провода, повсюду лежат упавшие деревья, в некоторых местах опрокинулись столбы.

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, владивосток, приморский край, происшествия