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В Раде заявили об "огромной дыре" в бюджете Украины
В Раде заявили об "огромной дыре" в бюджете Украины
Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года образовалась "огромная дыра" – не хватает как минимум 40 миллиардов гривен (1,4 миллиарда... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:39
2020-11-26T06:39
ситуация на украине
верховная рада украины
михаил саакашвили
украина
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года образовалась "огромная дыра" – не хватает как минимум 40 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов – Прим. ред.). Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк.По его словам, государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное денег нет.Парламентарий отметил, что сейчас власти нужно как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили ранее заявил, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.Первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщал, что с бюджетом страны впервые за десятилетний срок сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 10 миллиардов гривен (около 350 миллионов долларов – прим. ред.)..Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов), что составляет шесть процентов ВВП.
https://ria.ru/20201124/ukraina-1586105384.html
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ситуация на украине, верховная рада украины, михаил саакашвили, украина, в мире

В Раде заявили об "огромной дыре" в бюджете Украины

06:39 26.11.2020
 
© Depositphotos / DmitrozaУкраинская гривна
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Depositphotos / Dmitroza
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года образовалась "огромная дыра" – не хватает как минимум 40 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов – Прим. ред.). Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное денег нет.
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Первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщал, что с бюджетом страны впервые за десятилетний срок сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 10 миллиардов гривен (около 350 миллионов долларов – прим. ред.)..
Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов), что составляет шесть процентов ВВП.
 
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