https://ria.ru/20201126/ukraina-1586373618.html

В Раде заявили об "огромной дыре" в бюджете Украины

В Раде заявили об "огромной дыре" в бюджете Украины

Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года образовалась "огромная дыра" – не хватает как минимум 40 миллиардов гривен (1,4 миллиарда... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T06:39

2020-11-26T06:39

2020-11-26T06:39

ситуация на украине

верховная рада украины

михаил саакашвили

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580175521_0:0:3583:2016_1400x0_80_0_0_3ca56f5b3ccfd6b2b7522f51f7a204f4.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года образовалась "огромная дыра" – не хватает как минимум 40 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов – Прим. ред.). Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк.По его словам, государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное денег нет.Парламентарий отметил, что сейчас власти нужно как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили ранее заявил, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.Первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщал, что с бюджетом страны впервые за десятилетний срок сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 10 миллиардов гривен (около 350 миллионов долларов – прим. ред.)..Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов), что составляет шесть процентов ВВП.

https://ria.ru/20201124/ukraina-1586105384.html

https://ria.ru/20201114/raskhody-1584663255.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, верховная рада украины, михаил саакашвили, украина, в мире