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Ивановская область
Ивановская область
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В Ивановской области начал работу Центр управления регионом
В Ивановской области начал работу Центр управления регионом
Центр управления регионом приступил к работе в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:31
2020-11-26T13:31
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. Центр управления регионом приступил к работе в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, Центр призван обеспечить межведомственное и межуровневое взаимодействие органов власти для максимально оперативного решения проблем, возникающих у граждан."Среди обязательных отраслевых блоков - здравоохранение, образование, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, энергетика, ТКО, социальная защита", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Центр координирует работу по мониторингу и обработке всех видов обращений жителей, поступающих в исполнительные органы власти региона, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и организации. При этом не важно, поступило обращение по официальным каналам связи или просто размещено в социальной сети."Тепловая карта" формирует полную картину имеющихся проблем на основании анализа обращений жителей. Специалисты ЦУР анализируют работу исполнительных органов власти и органов МСУ по сферам, выявляют конфликтные ситуации и ошибки при коммуникации с жителями, обобщают лучшие практики и помогают определить приоритеты в дальнейшей работе. Вся информация представляется губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.
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станислав воскресенский, ивановская область

В Ивановской области начал работу Центр управления регионом

13:31 26.11.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиЖелезнодорожный вокзал Иваново
Железнодорожный вокзал Иваново - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. Центр управления регионом приступил к работе в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, Центр призван обеспечить межведомственное и межуровневое взаимодействие органов власти для максимально оперативного решения проблем, возникающих у граждан.
"Среди обязательных отраслевых блоков - здравоохранение, образование, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, энергетика, ТКО, социальная защита", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Центр координирует работу по мониторингу и обработке всех видов обращений жителей, поступающих в исполнительные органы власти региона, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и организации. При этом не важно, поступило обращение по официальным каналам связи или просто размещено в социальной сети.
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"Тепловая карта" формирует полную картину имеющихся проблем на основании анализа обращений жителей. Специалисты ЦУР анализируют работу исполнительных органов власти и органов МСУ по сферам, выявляют конфликтные ситуации и ошибки при коммуникации с жителями, обобщают лучшие практики и помогают определить приоритеты в дальнейшей работе. Вся информация представляется губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИвановская область
 
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