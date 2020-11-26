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Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
Гитлеровские пособники из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей в оккупированной Орловской области, причем несовершеннолетних... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T03:10
2020-11-26T07:43
без срока давности
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
германия
ссср
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гитлеровские пособники из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей в оккупированной Орловской области, причем несовершеннолетних убивали лишь за то, что они дети, невзирая на их мольбы о пощаде, об этом свидетельствуют рассекреченные материалы, предоставленные РИА Новости Управлением ФСБ по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ.Речь идет о материалах, собранных контрразведчиками в 1943 году после освобождения Орловской области Красной армией.В спецзаписке начальника СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления СМЕРШ Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943 года отмечалось, что, заняв районы Орловской области, гитлеровцы создали там широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур, с помощью которых "учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей"."Карательная политика немецких фашистов особенно зверски проводилась в населенных пунктах Знаменского района Орловской области", - писал Митрофанов. По его словам, там во время оккупации, по неполным данным на момент составления записки, казнили свыше 200 советских граждан.Компания изуверовВ Знаменском районе военные преступления совершал карательный отряд под названием "Украинская компания", который немцы создали в июне 1942 года и во главе которого стоял некто Гетман."В состав отряда подбирались лица, враждебно настроенные по отношению к советской власти, в прошлом судимые кулаки, торговцы и другой враждебный элемент, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи", - отмечал Митрофанов. Причем карательный отряд имел общевойсковую структуру: он был разбит на взводы и отделения с выделением минометного и комендантского взводов.Всего в рядах "Украинской компании" состояло 50 человек, в том числе пять немецких солдат и три офицера, надзиравших за членами этой "бригады смерти". Кроме того, отряд имел широко разветвленную агентурную сеть в населенных пунктах, члены которой занимались выявлением и уничтожением партизан, партийных работников и советских активистов.Согласно резолюции на записке, материалы по "Украинской компании" были направлены в Москву начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ Виктору Абакумову.Как установили оперативники СМЕРШа, карательный отряд "по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовое уничтожение русского народа". Убивали тех, кто в силу возраста или болезней не могли быть использованы немцами в качестве рабов. Расстреливали и беременных женщин.Так, в деревне Узкая Гетман приказал согнать все население, отобрал из них почти 30 человек и объявил, что все они подозреваются в связях с партизанами."Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли", - писал офицер СМЕРШа. По словам Митрофанова, оставшихся стариков и старух Гетман предупредил: "Если не будете работать, то и вас, дармоедов, постигнет та же участь"."Самым тягчайшим обвинением для людей была старость, непригодность к труду", - отмечал контрразведчик.Детский плач, оборванный пулейВ записке приведены показания еще одного свидетеля зверств карателей, Трофима Фролова."Чтобы скрыть предателей народа, Гетман объяснил, что к нему якобы поступил захваченный в лесу у партизан дневник, в котором перечислены имена жителей деревни Пешково, имевшие связь с партизанами", - вспоминал Фролов. По его словам, Гетман начал вызывать по списку жителей, которые якобы сотрудничали с партизанами, и требовал признаться в этом. Для расстрела собрали несколько семей, всего 26 человек - от маленьких детей до стариков."Гетман дал команду – "начинай" и тотчас же раздались залпы", - добавил Фролов. Около ямы вместе с другими упала одна из женщин, из ее рук выпал ребенок. "А две испуганные девочки убежали от могилы в сад и, прячась за копны сена, схватили в руки по несколько былинок травы и, заслоняясь ими, кричали: "Дяденька, не стреляйте". Но двое карателей схватили этих девочек за волосы, притащили к яме и расстреляли", - сообщал свидетель.Как вспоминал Фролов, когда начали забрасывать могилы землей, один грудной ребенок все еще был жив и изредка вскрикивал, но каратели сбросили его в яму. "Много было пролито народной крови в эти страшные дни", - добавил очевидец.Аналогичные зверства к беззащитным жителям применяли каратели в других деревнях и селах Знаменского района, сообщал Митрофанов.Допрошенный СМЕРШем в качестве свидетеля житель деревни Пешково Федор Петрушин рассказал, что карательный отряд прибыл в село летом 1942 года. "Режим в селе, и без того суровый, стал еще более жестоким. Было страшно, жутко", - сообщал он.Еще одним доказательством изуверств "Украинской компании" стали слова уроженки Пешково Екатерины Головановой, приведенные в протоколе ее допроса как свидетельницы. Беседу провел в июле 1943 года помощник военного прокурора 16-й армии гвардии майор юстиции Моханов.Голованова показала, что отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки, в числе которых было много детей и женщин. "Я лично слышала, как дети, плача, просились у карателей: "Не бейте нас, оставьте живыми", но изверги не щадили детей, расстреляли и затем зарыли яму", - вспоминала свидетельница.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки за последнее время провели большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные будут необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.В октябре нынешнего года впервые российский суд признал геноцидом факты расправ, устроенных нацистами над мирными советскими жителями в годы войны. Речь идет о событиях 1942-1943 годов у деревни Жестяная Горка Новгородской области, где убили более 2,5 тысячи человек.Политика нацистской Германии в годы войны к населению СССР была геноцидом - абсолютное большинство советских потерь пришлось на мирное население, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на прошедшем в ноябре в Москве международном форуме "Уроки Нюрнберга".На форуме был представлен уникальный 23-томный сборник архивных документов "Без срока давности". В него вошли материалы о преступлениях нацистов на оккупированных территориях СССР.Ранее в нынешнем году Следственный комитет создал отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Работа подразделения будет направлена на установление виновных в преступлениях в годы войны и предотвращение искажения исторических фактов.
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без срока давности, россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, общество

Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев

03:10 26.11.2020 (обновлено: 07:43 26.11.2020)
 
© РИА Новости / РИА НовостиВеликая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гитлеровские пособники из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей в оккупированной Орловской области, причем несовершеннолетних убивали лишь за то, что они дети, невзирая на их мольбы о пощаде, об этом свидетельствуют рассекреченные материалы, предоставленные РИА Новости Управлением ФСБ по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ.
Речь идет о материалах, собранных контрразведчиками в 1943 году после освобождения Орловской области Красной армией.
В спецзаписке начальника СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления СМЕРШ Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943 года отмечалось, что, заняв районы Орловской области, гитлеровцы создали там широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур, с помощью которых "учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей".
"Карательная политика немецких фашистов особенно зверски проводилась в населенных пунктах Знаменского района Орловской области", - писал Митрофанов. По его словам, там во время оккупации, по неполным данным на момент составления записки, казнили свыше 200 советских граждан.
© Управление ФСБ по Омской областиДокументы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
1 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Управление ФСБ по Омской области
© Фото : Управление ФСБ по Омской областиДокументы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
2 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Фото : Управление ФСБ по Омской области
© Фото : Управление ФСБ по Омской областиДокументы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
3 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Фото : Управление ФСБ по Омской области
© Управление ФСБ по Омской областиДокументы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
4 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Управление ФСБ по Омской области
1 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Управление ФСБ по Омской области
2 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Фото : Управление ФСБ по Омской области
3 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Фото : Управление ФСБ по Омской области
4 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Управление ФСБ по Омской области

Компания изуверов

В Знаменском районе военные преступления совершал карательный отряд под названием "Украинская компания", который немцы создали в июне 1942 года и во главе которого стоял некто Гетман.
"В состав отряда подбирались лица, враждебно настроенные по отношению к советской власти, в прошлом судимые кулаки, торговцы и другой враждебный элемент, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи", - отмечал Митрофанов. Причем карательный отряд имел общевойсковую структуру: он был разбит на взводы и отделения с выделением минометного и комендантского взводов.
Всего в рядах "Украинской компании" состояло 50 человек, в том числе пять немецких солдат и три офицера, надзиравших за членами этой "бригады смерти". Кроме того, отряд имел широко разветвленную агентурную сеть в населенных пунктах, члены которой занимались выявлением и уничтожением партизан, партийных работников и советских активистов.
"С целью наиболее эффективного использования отряда немцы разжигали чувство ненависти карателей к народу, призывая их быть беспощадными к непокорным фашизму", - отмечал Митрофанов.
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Согласно резолюции на записке, материалы по "Украинской компании" были направлены в Москву начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ Виктору Абакумову.
Как установили оперативники СМЕРШа, карательный отряд "по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовое уничтожение русского народа". Убивали тех, кто в силу возраста или болезней не могли быть использованы немцами в качестве рабов. Расстреливали и беременных женщин.
Так, в деревне Узкая Гетман приказал согнать все население, отобрал из них почти 30 человек и объявил, что все они подозреваются в связях с партизанами.
"Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли", - писал офицер СМЕРШа. По словам Митрофанова, оставшихся стариков и старух Гетман предупредил: "Если не будете работать, то и вас, дармоедов, постигнет та же участь".
"Самым тягчайшим обвинением для людей была старость, непригодность к труду", - отмечал контрразведчик.
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Детский плач, оборванный пулей

В записке приведены показания еще одного свидетеля зверств карателей, Трофима Фролова.
"Чтобы скрыть предателей народа, Гетман объяснил, что к нему якобы поступил захваченный в лесу у партизан дневник, в котором перечислены имена жителей деревни Пешково, имевшие связь с партизанами", - вспоминал Фролов. По его словам, Гетман начал вызывать по списку жителей, которые якобы сотрудничали с партизанами, и требовал признаться в этом. Для расстрела собрали несколько семей, всего 26 человек - от маленьких детей до стариков.
"Мужчины вели себя спокойно, свободно закладывали руки назад, каратели их связывали. Бичевы на всех недостало, и 60-летние старики Катаев и Ильин тронулись в последний путь со свободными руками. До могилы было не более 200 метров… На краю могилы они низко поклонились народу. Народ плакал", - говорил Фролов. Родственникам хотелось проститься со своими отцами и матерями, братьями и сестрами, но каратели били их прикладами.
"Гетман дал команду – "начинай" и тотчас же раздались залпы", - добавил Фролов. Около ямы вместе с другими упала одна из женщин, из ее рук выпал ребенок. "А две испуганные девочки убежали от могилы в сад и, прячась за копны сена, схватили в руки по несколько былинок травы и, заслоняясь ими, кричали: "Дяденька, не стреляйте". Но двое карателей схватили этих девочек за волосы, притащили к яме и расстреляли", - сообщал свидетель.
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Как вспоминал Фролов, когда начали забрасывать могилы землей, один грудной ребенок все еще был жив и изредка вскрикивал, но каратели сбросили его в яму. "Много было пролито народной крови в эти страшные дни", - добавил очевидец.
Аналогичные зверства к беззащитным жителям применяли каратели в других деревнях и селах Знаменского района, сообщал Митрофанов.
"Факты чудовищных злодеяний, кроме свидетельских показаний, задокументированы путем вскрытия могил и эксгумации трупов. В одной лишь только деревне Пешково вскрыто четыре могилы, в которых находилось 52 трупа, и в деревне Мыврино вскрыта одна могила с 18 трупами", - писал контрразведчик. Трудоспособное население немцы в принудительном порядке отправляли на каторжные работы в Германию, добавлял он.
Допрошенный СМЕРШем в качестве свидетеля житель деревни Пешково Федор Петрушин рассказал, что карательный отряд прибыл в село летом 1942 года. "Режим в селе, и без того суровый, стал еще более жестоким. Было страшно, жутко", - сообщал он.
Еще одним доказательством изуверств "Украинской компании" стали слова уроженки Пешково Екатерины Головановой, приведенные в протоколе ее допроса как свидетельницы. Беседу провел в июле 1943 года помощник военного прокурора 16-й армии гвардии майор юстиции Моханов.
Голованова показала, что отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки, в числе которых было много детей и женщин. "Я лично слышала, как дети, плача, просились у карателей: "Не бейте нас, оставьте живыми", но изверги не щадили детей, расстреляли и затем зарыли яму", - вспоминала свидетельница.
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В октябре нынешнего года впервые российский суд признал геноцидом факты расправ, устроенных нацистами над мирными советскими жителями в годы войны. Речь идет о событиях 1942-1943 годов у деревни Жестяная Горка Новгородской области, где убили более 2,5 тысячи человек.
Политика нацистской Германии в годы войны к населению СССР была геноцидом - абсолютное большинство советских потерь пришлось на мирное население, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на прошедшем в ноябре в Москве международном форуме "Уроки Нюрнберга".
На форуме был представлен уникальный 23-томный сборник архивных документов "Без срока давности". В него вошли материалы о преступлениях нацистов на оккупированных территориях СССР.
Ранее в нынешнем году Следственный комитет создал отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Работа подразделения будет направлена на установление виновных в преступлениях в годы войны и предотвращение искажения исторических фактов.
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