Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
03:10 26.11.2020 (обновлено: 07:43 26.11.2020)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гитлеровские пособники из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей в оккупированной Орловской области, причем несовершеннолетних убивали лишь за то, что они дети, невзирая на их мольбы о пощаде, об этом свидетельствуют рассекреченные материалы, предоставленные РИА Новости Управлением ФСБ по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ.
Речь идет о материалах, собранных контрразведчиками в 1943 году после освобождения Орловской области Красной армией.
В спецзаписке начальника СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления СМЕРШ Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943 года отмечалось, что, заняв районы Орловской области, гитлеровцы создали там широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур, с помощью которых "учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей".
"Карательная политика немецких фашистов особенно зверски проводилась в населенных пунктах Знаменского района Орловской области", - писал Митрофанов. По его словам, там во время оккупации, по неполным данным на момент составления записки, казнили свыше 200 советских граждан.
© Управление ФСБ по Омской областиДокументы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
1 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Управление ФСБ по Омской области
© Фото : Управление ФСБ по Омской областиДокументы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
2 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Фото : Управление ФСБ по Омской области
© Фото : Управление ФСБ по Омской областиДокументы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
3 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Фото : Управление ФСБ по Омской области
© Управление ФСБ по Омской областиДокументы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
4 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Управление ФСБ по Омской области
1 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Управление ФСБ по Омской области
2 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Фото : Управление ФСБ по Омской области
3 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Фото : Управление ФСБ по Омской области
4 из 4
Документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
© Управление ФСБ по Омской области
Компания изуверов
В Знаменском районе военные преступления совершал карательный отряд под названием "Украинская компания", который немцы создали в июне 1942 года и во главе которого стоял некто Гетман.
"В состав отряда подбирались лица, враждебно настроенные по отношению к советской власти, в прошлом судимые кулаки, торговцы и другой враждебный элемент, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи", - отмечал Митрофанов. Причем карательный отряд имел общевойсковую структуру: он был разбит на взводы и отделения с выделением минометного и комендантского взводов.
Всего в рядах "Украинской компании" состояло 50 человек, в том числе пять немецких солдат и три офицера, надзиравших за членами этой "бригады смерти". Кроме того, отряд имел широко разветвленную агентурную сеть в населенных пунктах, члены которой занимались выявлением и уничтожением партизан, партийных работников и советских активистов.
"С целью наиболее эффективного использования отряда немцы разжигали чувство ненависти карателей к народу, призывая их быть беспощадными к непокорным фашизму", - отмечал Митрофанов.
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Согласно резолюции на записке, материалы по "Украинской компании" были направлены в Москву начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ Виктору Абакумову.
Как установили оперативники СМЕРШа, карательный отряд "по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовое уничтожение русского народа". Убивали тех, кто в силу возраста или болезней не могли быть использованы немцами в качестве рабов. Расстреливали и беременных женщин.
Так, в деревне Узкая Гетман приказал согнать все население, отобрал из них почти 30 человек и объявил, что все они подозреваются в связях с партизанами.
"Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли", - писал офицер СМЕРШа. По словам Митрофанова, оставшихся стариков и старух Гетман предупредил: "Если не будете работать, то и вас, дармоедов, постигнет та же участь".
"Самым тягчайшим обвинением для людей была старость, непригодность к труду", - отмечал контрразведчик.
Детский плач, оборванный пулей
В записке приведены показания еще одного свидетеля зверств карателей, Трофима Фролова.
"Чтобы скрыть предателей народа, Гетман объяснил, что к нему якобы поступил захваченный в лесу у партизан дневник, в котором перечислены имена жителей деревни Пешково, имевшие связь с партизанами", - вспоминал Фролов. По его словам, Гетман начал вызывать по списку жителей, которые якобы сотрудничали с партизанами, и требовал признаться в этом. Для расстрела собрали несколько семей, всего 26 человек - от маленьких детей до стариков.
"Мужчины вели себя спокойно, свободно закладывали руки назад, каратели их связывали. Бичевы на всех недостало, и 60-летние старики Катаев и Ильин тронулись в последний путь со свободными руками. До могилы было не более 200 метров… На краю могилы они низко поклонились народу. Народ плакал", - говорил Фролов. Родственникам хотелось проститься со своими отцами и матерями, братьями и сестрами, но каратели били их прикладами.
"Гетман дал команду – "начинай" и тотчас же раздались залпы", - добавил Фролов. Около ямы вместе с другими упала одна из женщин, из ее рук выпал ребенок. "А две испуганные девочки убежали от могилы в сад и, прячась за копны сена, схватили в руки по несколько былинок травы и, заслоняясь ими, кричали: "Дяденька, не стреляйте". Но двое карателей схватили этих девочек за волосы, притащили к яме и расстреляли", - сообщал свидетель.
Как вспоминал Фролов, когда начали забрасывать могилы землей, один грудной ребенок все еще был жив и изредка вскрикивал, но каратели сбросили его в яму. "Много было пролито народной крови в эти страшные дни", - добавил очевидец.
Аналогичные зверства к беззащитным жителям применяли каратели в других деревнях и селах Знаменского района, сообщал Митрофанов.
"Факты чудовищных злодеяний, кроме свидетельских показаний, задокументированы путем вскрытия могил и эксгумации трупов. В одной лишь только деревне Пешково вскрыто четыре могилы, в которых находилось 52 трупа, и в деревне Мыврино вскрыта одна могила с 18 трупами", - писал контрразведчик. Трудоспособное население немцы в принудительном порядке отправляли на каторжные работы в Германию, добавлял он.
Допрошенный СМЕРШем в качестве свидетеля житель деревни Пешково Федор Петрушин рассказал, что карательный отряд прибыл в село летом 1942 года. "Режим в селе, и без того суровый, стал еще более жестоким. Было страшно, жутко", - сообщал он.
Еще одним доказательством изуверств "Украинской компании" стали слова уроженки Пешково Екатерины Головановой, приведенные в протоколе ее допроса как свидетельницы. Беседу провел в июле 1943 года помощник военного прокурора 16-й армии гвардии майор юстиции Моханов.
Голованова показала, что отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки, в числе которых было много детей и женщин. "Я лично слышала, как дети, плача, просились у карателей: "Не бейте нас, оставьте живыми", но изверги не щадили детей, расстреляли и затем зарыли яму", - вспоминала свидетельница.
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