https://ria.ru/20201126/sobyanin-1586495440.html

Собянин опроверг распространенный миф о коронавирусе

Собянин опроверг распространенный миф о коронавирусе

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не расслабляться и не верить в "басни" о том, что коронавирус ослаб. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:13

2020-11-26T18:13

2020-11-26T19:30

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не расслабляться и не верить в "басни" о том, что коронавирус ослаб.При этом мэр отметил, что примерно у 50% жителей столицы сформировался популяционный иммунитет к SARS-CoV-2: это, по его мнению, позволяет говорить о защищенности. Однако, напомнил Собянин, нет никаких гарантий, что в дальнейшем не произойдет повторного заражения. "Были такие рассуждения, что <...> осенние заболевания ковидом не такие опасные, не такие сложные. Да и вообще эта вторая волна не такая опасная. На самом деле не так все", — сказал Собянин, подчеркнув, что важнейшим этапом борьбы с эпидемией остается вакцинация.Мэр заверил, что у властей нет планов по "закрытию" столицы и отдельных секторов экономики."Мы "закрывали" (Москву. — Прим. ред.), по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но, видите, мы ориентируемся не на слухи, и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности", — пояснил он.Собянин добавил, что сейчас промышленность, торговля, общепит и другие столичные предприятия продолжают работать в плановом режиме.По последним данным, в России с начала весны выявили 2 187 990 заразившихся коронавирусом, из них 38 тысяч скончались, почти 1,7 миллиона вылечились. За прошедшие сутки зарегистрировали рекордные 25 487 случаев заболевания.Ограничительные меры, введенные в столице, сегодня продлили до 15 января: среди них — режим домашней самоизоляции для москвичей из групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586509613.html

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