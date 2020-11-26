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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/sobyanin-1586495440.html
Собянин опроверг распространенный миф о коронавирусе
Собянин опроверг распространенный миф о коронавирусе
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не расслабляться и не верить в "басни" о том, что коронавирус ослаб. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:13
2020-11-26T19:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не расслабляться и не верить в "басни" о том, что коронавирус ослаб.При этом мэр отметил, что примерно у 50% жителей столицы сформировался популяционный иммунитет к SARS-CoV-2: это, по его мнению, позволяет говорить о защищенности. Однако, напомнил Собянин, нет никаких гарантий, что в дальнейшем не произойдет повторного заражения. "Были такие рассуждения, что &lt;...&gt; осенние заболевания ковидом не такие опасные, не такие сложные. Да и вообще эта вторая волна не такая опасная. На самом деле не так все", — сказал Собянин, подчеркнув, что важнейшим этапом борьбы с эпидемией остается вакцинация.Мэр заверил, что у властей нет планов по "закрытию" столицы и отдельных секторов экономики."Мы "закрывали" (Москву. — Прим. ред.), по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но, видите, мы ориентируемся не на слухи, и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности", — пояснил он.Собянин добавил, что сейчас промышленность, торговля, общепит и другие столичные предприятия продолжают работать в плановом режиме.По последним данным, в России с начала весны выявили 2 187 990 заразившихся коронавирусом, из них 38 тысяч скончались, почти 1,7 миллиона вылечились. За прошедшие сутки зарегистрировали рекордные 25 487 случаев заболевания.Ограничительные меры, введенные в столице, сегодня продлили до 15 января: среди них — режим домашней самоизоляции для москвичей из групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин опроверг распространенный миф о коронавирусе

18:13 26.11.2020 (обновлено: 19:30 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не расслабляться и не верить в "басни" о том, что коронавирус ослаб.

"Говорить о том, что COVID стал менее коварным и более безопасным, нельзя. Ничего подобного. Не надо себя расслаблять", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом мэр отметил, что примерно у 50% жителей столицы сформировался популяционный иммунитет к SARS-CoV-2: это, по его мнению, позволяет говорить о защищенности. Однако, напомнил Собянин, нет никаких гарантий, что в дальнейшем не произойдет повторного заражения.
"Были такие рассуждения, что <...> осенние заболевания ковидом не такие опасные, не такие сложные. Да и вообще эта вторая волна не такая опасная. На самом деле не так все", — сказал Собянин, подчеркнув, что важнейшим этапом борьбы с эпидемией остается вакцинация.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
Вчера, 19:21Распространение нового коронавируса
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Мэр заверил, что у властей нет планов по "закрытию" столицы и отдельных секторов экономики.
"Мы "закрывали" (Москву. — Прим. ред.), по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но, видите, мы ориентируемся не на слухи, и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности", — пояснил он.
Собянин добавил, что сейчас промышленность, торговля, общепит и другие столичные предприятия продолжают работать в плановом режиме.
По последним данным, в России с начала весны выявили 2 187 990 заразившихся коронавирусом, из них 38 тысяч скончались, почти 1,7 миллиона вылечились. За прошедшие сутки зарегистрировали рекордные 25 487 случаев заболевания.
Ограничительные меры, введенные в столице, сегодня продлили до 15 января: среди них — режим домашней самоизоляции для москвичей из групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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